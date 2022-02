A Vite al Limite pesava quasi 300 kg, oggi è irriconoscibile: choc pazzesco!

Quando ha partecipare a Vite al Limite pesava quasi 300 kg, oggi è irriconoscibile: quando la vedrete resterete a bocca aperta, choc pazzesco.

Una vera e propria trasformazione choc a Vite al Limite! Entrata a far parte della clinica di Houston con quasi 300 kg, la paziente del dottor Nowzaradan ha dato vita ad uno dei percorsi più incredibili ed entusiasmanti di tutta la storia del programma.

Quando ha assistito al percorso di questa paziente del Texas tutto il pubblico di Vite al Limite è rimasto completamente senza parole. E, vi assicuriamo, lo è stato anche quando, terminato il suo percorso nella clinica di Houston, la donna si è pesata per l’ultima volta, segnando un record impressionante. Dinanzi al cospetto del chirurgo iraniano e della sua temutissima bilancia, la quarantaduenne di San Antonio pesava quasi 300 kg. Un peso, diciamoci la verità, piuttosto clamoroso. Come lo era, tra l’altro, anche la sua storia. È proprio per questo motivo, quindi, che ha scelto e deciso di rivolgersi al simpaticissimo Younan: voleva assolutamente ritornare in forma. E, dati i risultati ottenuti, possiamo dire che ci è riuscita davvero alla grande. Ma non è affatto finita qui. L’abbiamo rintracciata su Instagram. E, vi assicuriamo, oggi è davvero irriconoscibile. Eccola.

A Vite al Limite con quasi 300 kg: oggi è irriconoscibile, stenterete a crederci che sia lei

La storia di Zsalynn, è proprio lei la protagonista di questo nostro articolo e di una trasformazione piuttosto choc, è davvero incredibile. Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che la donna sia arrivata a raggiungere quasi i 300kg per via di suo marito. A quanto pare, sembrerebbe che l’uomo non l’abbia mai spinta a seguire un regime sano e alimentare proprio perché a lui piaceva così.

Nonostante il forte amore che la legava a suo marito, Zsalynn si è resa conto di dover ritornare in forma. Non doveva farlo solo per lei, ma anche per la sua famiglia e, soprattutto, per i suoi figli. Il suo percorso in clinica, seppure con diversi alti e bassi, è stato davvero incredibile. Da un massimo di ben 271 kg, infatti, Zsalynn è riuscita a pesare 159 kg, dimagrendo più di 100 kg. Quello che, però, vi lascerà davvero sconcertati è come è diventata adesso. Siamo riusciti a rintracciarla su Instagram. E, a quanto pare, la donna di San Antonio è dimagrita ancora di più. Oggi, vi assicuriamo, è davvero irriconoscibile. Eccola qui:

Davvero incredibile, vero?