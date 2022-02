Amici 21, chi è John Erik: età, Instagram e curiosità sul nuovo ballerino della scuola più famosa della tv.

Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici 21! Ma proprio a poche settimane dall’inizio della fase saliente del talent sono entrati nuovi allievi. Tra questi anche John Erik, che ha conquistato il posto nella scuola vincendo la sfida contro Cosmary: la ballerina della squadra di Alessandra Celentano è stata, infatti, definitivamente eliminata dal programma. Ma cosa sappiamo del nuovo arrivato?

Il ballerino ha 25 e, nonostante sia appena entrato, ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo. Conosciamolo meglio: sapete come trovare il suo canale Instagram?

John Erik è il nuovo concorrente di Amici 21: avete visto il suo profilo Instagram?

“Io ballo principalmente perché mi fa sentire bene, ballare mi dà sensazioni di libertà. Quando coreografo è perché voglio dire qualcosa a qualcuno, o quando ho la necessità di tirar fuori un dolore passato che magari non sono riuscito ad esternare.” È così che John Erik ha parlato della sua passione per la danza e del motivo per cui ha iniziato a coreografare. Il ballerino è entrato nella scuola di Amici 21 proprio qualche giorno fa, battendo Cosmary nella sfida giudicata da Garrison.

In molti, guardando la puntata, si saranno chiesti come trovare il nuovo allievo su Instagram? Ebbene, il nickname del suo profilo è “_delacruz96” ed al momento è seguito da 7660 followers. Un numero destinato a salire, data la popolarità che regala la trasmissione di Canale 5. Ecco uno degli scatti presenti sul suo canale:

Non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire se il ballerino riuscirà a farsi notare in poco tempo e a conquistare la tanto desiderata felpa oro del serale. E voi, avete già i vostri concorrenti preferiti? Chi vorreste vedere al serale della 21 esima edizione di Amici? Ricordiamo che la data della prima puntata del serale non è ancora ufficiale, ma con ogni probabilità il serale inizierà a metà marzo, dopo la fine di C’è posta per te. Anche quest’anno, infatti, Amici andrà in onda di sabato sera. Noi non vediamo l’ora, e voi?