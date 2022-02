Barù è stato il giurato di un famosissimo programma: ricordate dove l’abbiamo visto?

Barù in passato è stato un giurato di un famosissimo programma: ricordate dove l’abbiamo visto?

Barù è entrato nella casa del Grande fratello Vip a metà dicembre e in poco tempo si è fatto subito amare dai telespettatori. La sua eloquenza è spesso molto forte e proprio per questo, diverse volte è stato inondato di critiche.

Ma come dichiarato da Alfonso Signorini, quest’anno il reality sarà meno bacchettone e quindi, a parte i continui richiami, per diverse motivazioni, non ci sono stati grandi provvedimenti. Poi a molti Barù piace proprio per questo temperamento, ad altri un po’ meno. Il concorrente è un enologo e un food influencer. In passato, ha già partecipato ad un reality, parliamo di Pechino Express insieme a suo zio. Saprete sicuramente che Barù è il nipote del conduttore Costantino Della Gherardesca. Ma non lo abbiamo visto solo qui, ha anche partecipato ad un famosissimo programma in qualità di giurato: ricordate quale?

Non tutti lo ricordano ma Barù è stato il giurato di un programma molto amato

Tra i protagonisti della sesta edizione del GF Vip non possiamo non citare Barù, il cui nome è Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona. E’ un enologo e un food influencer e questa sua passione è ben evidente anche sui social, dove sono tante le foto pubblicate al riguardo.

In passato l’abbiamo già visto in un altro reality. Con suo zio, Costantino della Gherardesca, ha partecipato a Pechino Express. Nella casa più spiata d’Italia si sta facendo conoscere dai telespettatori. A molti piace e ad altri no, è evidente che il concorrente ha un’eloquenza molto forte e tutto quello che pensa dice. Ma non abbiamo visto Barù solo a Pechino Express, anni fa, ha partecipato ad un famoso programma in qualità di giurato: per caso, sapete dirci di quale stiamo parlando?

Il concorrente del GF vip è stato il giurato nella trasmissione Cuochi e fiamme in onda su La 7. E’ stato presente nel 2017 e come potete osservare dalla foto, appare un po’ diverso da oggi. Notiamo subito il look, che nella casa è molto più casual e anche i capelli, molto più corti rispetto ad oggi. Voi ricordate Barù a Cuochi e fiamme?