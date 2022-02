Beautiful, ricordate il ‘vecchio’ Thomas? Oggi ha completamente rivoluzionato il suo look; ecco com’è cambiato negli anni.

State seguendo Beautiful? I colpi di scena nell’amatissima soap opera americana sono all’ordine del giorno. E protagonista assoluto, nelle ultime settimane, è senza dubbio Thomas Forrester: il bacio con il manichino di Hope ha creato un vero e proprio caos! Attualmente il figlio di Ridge e Taylor è interpretato da Matthew Atkinson, ma in passato sono stati diversi attori a vestire i suoi panni. Anche Pierson Fodé!

L’attore statunitense , oggi 30 enne, ha fatto parte del cast della soap dal 2015 al 2018, per poi cedere il post all’attuale interprete di Thomas. Ma siete curiosi di vedere come è cambiato in questi anni il ‘vecchio’ Thomas? Resterete meravigliati!

LEGGI ANCHE —->“Mancano quattro settimane!”: l’amatissima attrice di Beautiful sta per diventare mamma

In Beautiful ha interpretato Thomas Forrester: oggi l’attore ha cambiato look

Thomas Forrester diventa sempre più importante nelle trame di Beautiful. E, stando alle anticipazioni provenienti dagli USA, il figlio di Ridge regalerà ancora tantissimi colpi di scena. Ma, a proposito di Thomas, ricordate chi lo ha interpretato prima di Atkinson?

Sono stati molti gli attori che hanno vestito i panni del giovane Forrester, che è entrato a far parte della soap da bambino. In età adulta, a interpretarlo sono stati diversi attori, tra cui Pierson Fodé, che è stato proprio l’ultimo prima di quello attuale. Ha lasciato definitivamente la soap nel 2018, ma siete curiosi di vedere com’è oggi? Ebbene, l’attore e modello ha rivoluzionato il suo look. Oggi è decisamente diverso da come lo vedevamo nel ruolo di Thomas. Date un’occhiata a questo scatto condiviso sul suo canale di Instagram:

LEGGI ANCHE —->Ricordate quando Marina La Rosa è apparsa in Beautiful? Sono passati 20 anni!

Ebbene sì, l’attore ha schiarito tantissimo la sua chioma, optando per un biondo super platino! Un colore che si abbina alla perfezione con i suoi occhi chiari, c’è da dirlo. E sul suo Instagram, l’attore si mostra spesso con la sua dolce metà, la bellissima Saxon Sharbino, anche lei attrice: la storia tra i due è nata circa due anni fa. E voi, ricordavate il vecchio Thomas Forrester? Preferivate lui o quello attuale?