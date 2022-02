I capelli di Belen Rodriguez sono sempre al ‘top’, ma qual è il suo segreto? Spunta un dettaglio interessante

Belen Rodriguez mostra sui social un ‘trucco’ che molto probabilmente adotterà prossimamente in tv per i suoi splendidi capelli.

Icona glamour per eccellenza, Belen Rodriguez riesce sempre a mostrarsi al massimo del suo splendore: con o senza make-up, in costume da bagno o in abito da sera, i suoi look fanno sempre tendenza. Anche i suoi capelli non passano certo inosservati e da quando è famosa, si è divertita a sfoggiare i tagli ed i colori più disparati.

Nell’ultimo periodo ha scelto di portare la frangia e, ovviamente, anche così è stato un completo successo: non si può negare che questo tipo di look le stia davvero d’incanto! A colpire, poi, è la lucentezza della sua folta chioma: insomma, la bella argentina è iconica anche per quanto riguarda l’hair-style!

Proprio a tal proposito, è spuntato in queste ore, un dettaglio che può svelarci qualche suo piccolo ‘segreto’: tramite Instagram, la Rodriguez ha condiviso dei video che la mostrano nei camerini della prossima trasmissione che condurrà, vediamo di cosa si tratta!

Belen Rodriguez svela un ‘trucchetto’ per i capelli: si trova in camerino

La showgirl sudamericana è stata annunciata ufficialmente come conduttrice della nuova edizione de Le Iene che partirà mercoledì 09 febbraio.

Fervono quindi i preparativi per lo spettacolo che la vedrà protagonista su Italia 1: proprio in queste ore, nelle storie pubblicate sul suo profilo Instagram da oltre 10 milioni di follower, Belen ha mostrato i camerini del programma e tra ombretti, mascara, rossetti, blush e fondotinta, sono spuntate anche una parrucca e delle extension.

Ciocche ondulate, castano scuro o con le punte più chiare; oppure, una parrucca con le onde e la fila centrale. “Metteremo questa?”, chiede divertita la showgirl ai fan.

Di certo, si tratterà di una prima puntata imperdibile: cosa ne pensate di questo ruolo a Le Iene che Belen si appresta a ricoprire? Scommettiamo che ci conquisterà anche stavolta?