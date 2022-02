Cristiano Ronaldo compie 37 anni: il regalo di Georgina vi sconvolgerà, vale 180 mila euro; le immagini condivise sui social.

“Ma alla fine tutto si riduce alla famiglia, all’amore, all’onestà, all’amicizia, ai valori che ne fanno valere la pena”. Queste le parole che Cristiano Ronaldo ha allegato all’ultimo scatto condiviso sui social. Uno scatto con la sua torta di compleanno, al fianco della sua meravigliosa Georgina Rodriguez. E proprio in occasione delle 37 candeline della sua metà, Georgina ha pensato ad un regalo incredibile per l’asso portoghese.

In un video condiviso da lei stessa su Instagram, si vede che la Rodriguez invita Ronaldo ad uscire fuori casa, dove ad aspettarlo c’è il suo regalo. E che regalo! Il campione del Manchester United è rimasto senza parole ed è corso a baciare la sua compagna, incinta di due gemelli. Curiosi di scoprire qual è il dono di Georgina e, soprattutto, quanto costa? Siete nel posto giusto!

Il regalo di Georgina Rodriguez per i 37 anni di Cristiano Ronaldo vi lascerà di stucco: vale una fortuna

Il 5 febbraio 2022 Cristiano Ronaldo ha compiuto 37 anni, tra l’amore e l’affetto della sua famiglia. E un regalo extralusso! Si, perché per il giorno speciale del suo compagno, Georgina ha scelto un regalo davvero pazzesco. Glielo ha fatto trovare direttamente nel giardino della loro villa, lasciando il campione di stucco! Di cosa si tratta?

Di una Cadillac Escalade da otto posti, un’automobile lunga quasi sei metri, con sistema audio a 36 altoparlanti, il primo schermo a colori OLED curvo da 38,3 pollici, telecamera a 360 gradi e tante altre incredibili funzionalità. Quanto costa? Quasi 180 mila euro!

Eh si, un super regalo per un super campione, che sta per diventare papà per la sesta volta! I due gemellini che stanno per arrivare si uniranno a Alana Martina, nata nel 2017, e prima figlia della coppia, e ai tre figli del campione, avuti da maternità surrogata, Cristiano Ronaldo Junior, Eva e Mateo. I piccoli che stanno per arrivare saranno un maschietto ed una femminuccia, come annunciato dalla coppia in un tenero video pubblicato sui social lo scorso dicembre.