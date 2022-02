È diventata mamma per la seconda volta: fiocco azzurro per una delle donne più amate del momento; l’annuncio sui social è arrivato pochi giorni dopo il parto.

Un’immagine in bianco e nero, che ritrae la manina del piccolo. È così che una delle donne più amate del momento ha annunciato di essere diventata mamma per la seconda volta! Un annuncio che è arrivato nella giornata di ieri, ma il piccolo è venuto alla luce il 2 febbraio 2022, come ha scritto la star nella didascalia del post condiviso su Instagram.

Ed è proprio attraverso il post che la star ha rivelato per la prima volta il sesso del bebè, allegando allo scatto un cuoricino azzurro. Nelle stories, la cantante ha postato centinaia e centinaia di rose che ha ricevuto in regalo dopo l’arrivo del suo secondo figlio. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa notizia.

Fiocco azzurro per la famosa star: è diventata mamma per la seconda volta

È arrivato un fratellino per la piccola Stormi! Si, perché Kyle Jenner ha dato alla luce il suo secondo figlio, che è un maschietto! La famosissima influencer ha condiviso la bellissima notizia con i followers solo ieri, ma il piccolo è nato il 2 febbraio. Si tratta del secondo figlio per la 24 enne e il compagno Travis Scott, genitori di Stormi, nata nel 2019.

Una seconda gravidanza che Kylie non ha tenuto nascosta, a differenza della prima: in quel caso, la sorella di Kim Kardashian ha rivelato tutto solo dopo il parto. Nei mesi scorsi, invece, la meravigliosa influencer ha condiviso diversi scatti in cui si è mostrata col pancione, più bella che mai.

Una vera e propria pioggia di likes e commenti ha invaso il post di Kylie, che con 309 milioni di followers è la donna più seguita al mondo su Instagram: sopra di lei ci sono soltanto Cristiano Ronaldo, con 400 milioni, e lo stesso Instagram. Non possiamo che unirci alla schiera di fan e mandare i nostri migliori auguri di cuore ai neo genitori Kylie e Travis.