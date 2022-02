Gf Vip, Miriana critica l’atteggiamento di Delia Duran, ma la modella non ci sta: “Prenditi le conseguenze”.

Il Grande Fratello Vip è sempre ricco di dinamiche nuove. Nella casa la permanenza dei concorrenti è spesso turbata da discussioni e anche colpi di scena del tutto inaspettati. Negli ultimi giorni si è tanto parlato di un bacio che sarebbe scattato durante una festa sabato scorso.

Un bacio tra Barù e Delia Duran. Sono state voci tra i concorrenti, perchè i due non ne sapevano nulla. Quando il giorno dopo sono state diffuse a loro, sia Barù che Delia si sono arrabbiati. Il concorrente ha chiarito la situazione, dicendo che non c’è stato nessun bacio e si è molto infastidito. Agli occhi di alcune persone nella casa, il comportamento di Delia nei confronti di Barù è diverso e a molte non piace, in particolare, in riferimento all’interesse di Jessica per l’uomo. Miriana Trevisan, trovatasi in camera con la modella e Nathaly e Manila, l’ha criticata dicendo chiaramente cosa pensa.

GF Vip, Miriana Trevisan critica l’atteggiamento di Delia Duran con Barù: la modella non ci sta

Dopo le voci di un presunto bacio tra Barù e Delia Duran poi smentito da entrambi al mattino, quando sono venuti a sapere, il gossip non si è mai spento. In particolare, ad alcune persone non piace l’atteggiamento della modella.

Miriana Trevisan, parlando con lei insieme a Manila e Nathaly in camera, l’ha criticata fortemente, dicendo che i suoi movimenti nei confronti dell’uomo sono molto sensuali, anche quando parlano di una qualsiasi cosa. In questo discorso ha anche messo in mezzo Jessica, sapendo dell’interesse della giovane per lui.

Miriana ha chiaramente detto: “Prenditi le conseguenze della modalità… la risposta è differente, non quello che fa lui”, e Delia ha risposto: “Per rispetto di Jessica, parlare con lui come amico, non posso?”, anche Manila è intervenuta: “Ti poni in maniera differente con lui, sei molto più sensuale”. Delia ha detto che parla con lui come amico, perchè è una persona che fa divertire, ma non c’è nulla, perchè a lei non interessa di nessuno in casa. Dopo queste parole Miriana ha cercato di far capire con gesti come lei si comporta con l’uomo, dicendo che se lui dice qualcosa, lei risponde con un atteggiamento sensuale negli sguardi e nei movimenti. Delia ha detto che lei scherza e che non cambierebbe perchè le persone devono accettarla così com’è. Sta di fatto che sia Miriana che Manila non sembrano aver cambiato idea.