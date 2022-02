Giovanni Buselli, Enzo ne L’amica geniale ha recitato anche in altre serie famosissime: ricordate quali?

Nel cast de L’amica geniale c’è anche Giovanni Buselli: sul set è Enzo, il compagno di Lila, ricordate in quali altre serie l’abbiamo visto?

Come per la maggior parte degli attori che fanno parte del cast de L’amica geniale, ieri per il pubblico è stata una vera gioia ritrovare anche lui. Classe 1994, il giovane attore napoletano Giovanni Buselli interpreta il ruolo di Enzo Scanno sul set della serie Rai tratta dai libri di Elena Ferrante.

Enzo è il compagno di Lila con cui la ragazza convive in questa terza stagione dopo essersi separata dal marito violento e prevaricatore. Il suo personaggio è uno dei pochi nei quali Lila può trovare protezione e sostegno: il giovane infatti ammira la sua intelligenza fuori dal comune e la appoggia nei momenti difficili. I due si sosterranno a vicenda nel percorso di studi per corrispondenza dell’IBM.

A vestire i panni di Enzo è quindi Giovanni Buselli, talentuoso interprete di varie altre fiction di enorme successo. Nato nel capoluogo campano il 30 ottobre di 27 anni fa, questo giovane attore si è diplomato al liceo linguistico. Vediamo quindi dopo aver terminato la scuola com’è stato il suo percorso e quali risultati ha già raggiunto.

Ne L’amica geniale è Enzo, ma ricordate dove l’abbiamo già visto?

Terminato il liceo, Buselli ha studiato alla Scuola di Cinema La Ribalta. Già nel 2007 approda sul set della serie La nuova squadra, dove interpreta il personaggio di Totò Infante.

Nel 2009 è apparso anche nella storica soap partenopea Un posto al sole, per poi tornarvi nel 2016. L’abbiamo poi visto, tra le altre cose, in Gomorra, ne I bastardi di Pizzofalcone e nel cortometraggio Il Nostro Limite di Adriano Morelli.

E voi cosa ne pensate del suo personaggio ne L’amica geniale? Avete seguito la prima puntata della terza stagione ieri sera?