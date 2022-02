Hanno raggiunto il successo a metà anni ’90, oggi sono molto cambiati: provate a non restare a bocca aperta

Sono stati uno dei gruppi musicali più iconici anche grazie ai loro lunghissimi capelli: erano gli anni ’90, ecco come si mostrano oggi.

Proprio quest’anno che abbiamo visto tornare al Festival di Sanremo la splendida Sabrina Ferilli, alcuni avranno certamente ricordato la prima volta dell’attrice sul palco del Teatro Ariston. Era il 1996 e tra i cantanti in gara c’erano anche loro, i Dhamm.

La band era nata nel 1994 ed i suoi componenti erano il frontman Alessio Ventura, il chitarrista Dario Benedetti, il bassista Massimo Conti ed il batterista Mauro Munzi.

Dopo la vittoria a Sanremo Giovani quello stesso anno col brano Irene, l’anno successivo raggiunsero il terzo posto alla kermesse con Ho bisogno di te. Con il loro primo album, intitolato con lo stesso nome della band, spiccarono il volo verso il successo che li avrebbe visti protagonisti della scena musicale ancora per qualche anno.

Nel 1996 presentarono a Sanremo Ama, ma furono eliminati. Massimo Conti e Mario Munzi lasciarono il gruppo e al loro posto subentrarono rispettivamente Ernesto Osci al basso e Bruno Valente alla batteria. Da questo momento, lo stile dei Dhamm inizia ad essere rivolto più verso l’hard rock, ma i nuovi singoli Zona Nera, Il cielo sotto, Sono qui e L’uomo di Cartone non ottengono il successo sperato pur essendo molto apprezzati dalla critica.

Non tutti ricorderanno che nel 1999, i Dhamm cambiarono nome in Sautiva fino allo scioglimento nel 2002. Ma cos’è successo negli ultimi anni?

Dagli anni 90 ad oggi: come sono e cosa fanno i Dhamm adesso

Negli ultimi anni i componenti della band hanno rinnovato completamente il loro hair look dicendo addio agli iconici capelli lunghi. Nel 2007 il gruppo storico si è riunito ed ha inciso il singolo Un attimo, anche se non c’è stato in quell’occasione un ritorno vero e proprio sulla scena musicale.

E’ solo nel 2014, invece, che Ventura e gli altri hanno pubblicato un nuovo album intitolato Considerata l’ora. L’ultimo singolo risale al 2019 ed è L’impressione di dicembre.

E voi ricordavate i Dhamm? Eravate loro fan negli anni ’90?