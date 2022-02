Katia Ricciarelli, è accaduto prima del successo: non tutti conoscono questo ‘retroscena’

Katia Ricciarelli sapete cosa faceva prima del successo? E’ accaduto prima che si affermasse come cantante.

Katia Ricciarelli è tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La cantante viene spesso interpellata in puntata, per dire la sua riguardo alle questioni che si affrontano.

Non ha peli sulla lingua ed è molto schietta, non si è mai tirata indietro nel dire quello che pensa. Nelle ultime settimane, al centro dell’attenzione c’è stato l’amore libero di Alex Belli e Delia Duran. Chiamata ad intervenire da Alfonso Signorini, ha detto che non condivide questo concetto. Dobbiamo dire che è molto apprezzata dagli altri concorrenti, tanto che, alcuni l’hanno nominata tra i candidati al televoto per la scelta del primo finalista. Katia come ha sempre detto è una donna di mondo, ed è una cantante amatissima e famosissima: ma sapete cosa faceva prima del successo?

Katia Ricciarelli, il ‘retroscena’ che non tutti conoscono: cosa faceva prima del successo

Tutti i concorrenti del GF Vip sono molto amati. Quest’anno il pubblico è molto interessato alle dinamiche del gioco e questo ha portato ad un aumento degli ascolti, e anche la diretta è seguitissima. Per questo, la permanenza nella casa dei protagonisti è stata prolungata.

IL GF Vip dovrebbe chiudere il 14 marzo, con la puntata finale. Katia Ricciarelli è sicuramente tra le protagoniste. Sempre pronta a dire la sua, viene spesso interpellata da Alfonso Signorini e non si tira indietro nell’esprimere ciò che pensa. La Ricciarelli è un’artista molto amata e ha una carriera alle spalle immensa, piena di successi, di premi e di riconoscimenti. Ma sapete cosa faceva prima di diventare una cantante?

Fin dall’adolescenza Katia ha avuto un forte interesse per il canto, iniziando ad impegnarsi nello studio. Ma per sostenersi, la concorrente ha svolto diversi lavori. Sembrerebbe, come si legge sul web, che ha lavorato come operaia in una fabbrica di mangiadischi. A quanto pare, per mantenere gli studi di canto, ha svolto questo mestiere. Pian piano è riuscita ad arrivare sempre più in alto e oggi è una delle cantanti più amate e apprezzate. Voi eravate a conoscenza di questo ‘retroscena’?