A La dottoressa Pimple Popper Tyler ha raccontato il suo dramma: scoperta choc durante l’intervento, non l’avrebbe mai immaginato.

Tra tutte le storie che vi abbiamo raccontato fino a questo momento de La dottoressa Pimple Popper, questa di Tyler è tra quelle che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Scopriamo insieme cos’è successo.

Da come si può chiaramente vedere dalla foto in alto, Tyler aveva due protuberanze sul viso che gli rendevano la vita impossibile. Iniziate a spuntare circa 5/6 anni prima della sua partecipazione al programma, il giovane ha raccontato di come la sua vita sia cambiata da un momento all’altro. E come, ad oggi, sia fortemente intenzionata a risolvere la questione una volta per tutte. Fino a quel momento, infatti, Tyler ha spiegato di non essersi mai rivolto a nessun medico per capire di che natura fossero fatte le sue protuberanze perché nella sua famiglia ci sono stati casi di tumore. E lui aveva seriamente paura di essere malato anche lui. Quando si è presentato nello studio de La dottoressa Pimple Popper, la sua più grande paura, però, si è dimostrata una brutta realtà. Scopriamo insieme cos’è successo.

Tyler a La dottoressa Pimple Popper: scoperta choc, cos’è successo

Recatosi presso lo studio de La dottoressa Pimple Popper per rimuovere completamente le protuberanze che aveva sul viso, Tyler è stato il protagonista di una vera e propria scoperta choc. La prima protuberanza, quella più visibile, è stata facilmente rimossa senza alcun tipo di problema. La seconda, quella meno visibile e che era spuntata da pochi anni prima, ha fatto seriamente preoccupare la dottoressa Lee. L’escrescenza, infatti, aveva tutte le sembianze di una cisti sotto muscolo, ma al momento della rimozione continua ad emanara una sostanza gelatinosa. “Invece di scavare a fondo, ho deciso di ricucirlo ed inviare il materiale al laboratorio per stabilire un’analisi”, ha detto Sandra Lee.

Inutile raccontarvi la reazione di Tyler quando si è reso che il suo peggior incubo avrebbe potuto rivelarsi una cruda realtà. Fortunatamente, dopo 6 settimane il giovane ha ricevuto la risposta tanto attesa. E recatosi nuovamente dalla dermatologa ha scoperto che il pezzettino di cisti prelevato, non era altro che una parte di cisti cicatrizzata. Quindi, pericolo tumore rientrato!

Ci auguriamo che, ad oggi, la vita di Tyler sia ritornata ad essere serena e splendente come una volta.