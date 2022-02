Leonardo entra ad Amici 21: sapete chi è sua sorella? La conosciamo benissimo; le curiosità sul nuovo concorrente del talent.

Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici 21! Si tratta della fase saliente del talent show di Maria De Filippi, che come sempre sarà trasmessa in prima serata. Chi tra i concorrenti riuscirà a conquistare la tanto agognata felpa d’oro del serale? Staremo a vedere! Nel frattempo, un nuovo allievo è entrato nella scuola proprio nei giorni scorsi. Si tratta di Leonardo, un ballerino di latino.

Un ballerino di latino che, a sorpresa, farà parte della squadra di Alessandra Celentano. È stata proprio lei a offrirgli il banco, dopo aver deciso di annullare la sfida di Leonardo contro Mattia, poiché quest’ultimo era infortunato. In attesa di vedere le sue esibizioni sul palco di Amici, conosciamo meglio il concorrente…che ha una sorella famosissima!

Amici 21, arriva il ballerino Leonardo: sapete chi è la sorella?

Leonardo è il nuovo concorrente di Amici 21, entrato nella scuola per volontà di Alessandra Celentano. Dal poco che si è visto, il ballerino ha tutte le carte in regola per andare lontano, anche perché il talento è una dote di famiglia! Sapete chi è la sorella di Leonardo?

Come dichiarato dalla stessa Maria De Filippi in puntata, Leonardo è il fratello di un ex ballerina professionista di Amici, che poi è andata a Ballando con le stelle. Si tratta di Giada Lini, che ad Amici è apparsa tra il 2014 e il 2016, per poi passare a Ballando: nell’ultima edizione, Giada ha ballato con Fabio Galante.

Leonardo ha 23 anni, è nato a Bassano del Grappa e ha studiato danza sin da piccolo, nella scuola di danza dei suoi genitori. Secondo voi il ballerino potrà andare avanti e raggiungere il serale anche se è entrato da poco? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire cosa accadrà: manca davvero pochissimo. Voi per quale concorrente fate il tifo?