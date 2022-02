Tutti amano e conoscono Soleil Sorge, ma avete mai visto suo padre? In molti si saranno chiesti chi è l’uomo: cosa abbiamo scoperto.

Una cosa è certa: il percorso di Soleil Sorge all’interno della casa del GF Vip difficilmente verrà dimenticata. Protagonista indiscussa di questa sesta stagione del reality, l’ex corteggiatrice ha dimostrato di avere carattere da vendere ed una sicurezza ed una forza da invidiare.

Sappiamo benissimo che l’ingresso nella casa del GF Vip non è stata affatto la sua prima esperienza in televisiva. Ancora prima di prendere parte a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini, la splendida modella ha preso parte a Miss Italia. E, dopo il dating show, ha partecipato a tantissimi programmi televisivi di successo. Insomma, la bella Sorge si può definire a tutti gli effetti un personaggio pubblico, tra l’altro amatissimo. Nonostante questo, però, siamo certi che non tutti conoscono ogni ‘dettaglio’ della sua vita. Ad esempio, avete mai visto suo padre? Sappiamo benissimo che Soleil ha uno splendido rapporto con sua mamma Wendy e che, spesso e volentieri, la donna è entrata nella casa per dare tutto il suo supporto a sua figlia, ma del suo ex marito cosa sappiamo? Scopriamolo insieme.

Chi è il padre di Soleil Sorge? Non tutti l’hanno mai visto: eccolo

Seppure sia amatissima, siamo certi che non tutti conoscono a 360 gradi Soleil Sorge. Ad esempio, avete mai visto suo padre? Sappiamo benissimo che i suoi genitori si sono separati quando lei era soltanto una bambina e, seppure dopo un po’ di tempo, la Sorge è riuscita ad instaurare un ottimo rapporto con entrambi i suoi genitori. Quello che, però, tutti si chiedono è: cosa c’è da sapere sul padre di Soleil? Purtroppo, anche noi abbiamo pochissime informazioni su di lui. Quello che, però, possiamo dirvi è che il loro rapporto è davvero speciale.

Nel corso di un’ultimissima puntata del GF Vip, la produzione ha scelto di fare un regalo speciale a Soleil. E di farle recapitare un’emozionante e preziosa lettera di suo padre. Corredata da splendidi scatti di coppia, la missiva ha riservato alla gieffina delle parole ricche di amore e di affetto. A tal proposito, voi l’avete mai visto? Eccolo qui, sono davvero identici:

Sono davvero bellissimi insieme, vero?