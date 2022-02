Oltre ad essere un amatissimo personaggio televisivo, Alessandro Borghese è innanzitutto un cuoco rinomato: quanto costa andare a mangiare da lui?

Nato a San Francisco nel 1976, Alessandro Borghese ha da sempre avuto la passione per la cucina. Tanto è vero che, una volta conseguito il diploma, inizia ad intraprendere proprio questa strada. E non la lascia mai più.

Amatissimo chef, ma anche seguitissimo volto tv, Alessandro Borghese è tra i personaggi più apprezzati del pubblico italiano. Sempre pronto a dispensare i suoi utilissimi consigli e ad intrattenere il suo pubblico con dei piatti squisiti, il cuoco vanta di un successo davvero clamoroso. I programmi da lui condotti, infatti, registrano degli ascolti incredibili. Ed anche il suo seguito social è davvero pazzesco. Cosa sappiamo, però, del suo ristorante? Ebbene. Da come abbiamo potuto leggere dal suo sito ufficiale, il locale di Alessandro Borghese si chiama ‘Il lusso della semplicità’ e si trova a Milano. Siete curiosi, però, di sapere quanto costa andare a mangiare lì? Siamo riusciti a rintracciare utilissime informazioni sul sito. E, vi assicuriamo, si gustano delle vere e proprie prelibatezze. Se siete curiosi di sapere qualche cosa in più, ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa nel dettaglio.

Quanto costa mangiare al ristorante di Alessandro Borghese?

Se avete intenzione di trascorrere una serata diversa dal solito e mangiare dei piatti squisitissima, vi consigliamo il ristorante di Alessandro Borghese. Lo amate anche voi come cuoco? Come darvi torto! Ebbene. Allora scoprire quanto costa andare a mangiare presso il suo locale, vi lascerà davvero senza parole.

Da quanto si apprende dal sito ufficiale del ristorante, il menù previsto a Il lusso della semplicità è piuttosto ricco. A partire dall’antipasto fino ai desserts, le prelibatezze che Alessandro Borghese offre al suo amatissimo pubblico sono davvero numerose. Procediamo con ordine. Per iniziare, lo chef Borghese diverse portate. A partire da un minimo di 20 euro ed un massimo di 38 euro, l’antipasto del buon Alessandro prevede un supplì ‘al telefono’ con rigaglie di pollo e salsiccia e diplomatica di baccalà, ma anche manzo marinato, ostriche rosa cotte alla brace. Ovviamente, più si è golosi, più il prezzo aumenta. Come primo piatto, invece, il ristorante propone la classica cacio e pepe per un prezzo di 25 euro, così come la pasta fresca col cavolfiore arrosto e parmigiano, la tagliatella al ragù bianco per un costo di 28 euro, una pasta e fagioli con le cozze per 26 euro ed, infine, risotto nudja, seppie e limone fermentato al costo di 32 euro. Per quanto riguarda, invece, il secondo piatto, il menù prevede una grandissima vastità di carne e di pesce, ma anche di prezzi. Infine, vi sono i desserts. A 13 euro vi è una ampia varietà di gelati e sorbetti. A 19 euro, inoltre, il tiramisù. Ed, infine, per soli 20 euro potete scegliere tra: mousse a nocciola, cioccolato affumicato con biscotto e molto altro ancora.

Cosa ne pensate?