Ricordate Katia Ricciarelli nella famosa serie Un passo dal cielo?

Katia Ricciarelli è una cantante dal talento incredibile, ma è anche un’attrice: ricordate quando ha recitato nella serie Ad un passo dal cielo?

Katia Ricciarelli è un soprano e un’attrice italiana. Fin dall’adolescenza ha sempre avuto un forte interesse per il canto e per sostenere gli studi, ha svolto diversi mestieri. Ha lavorato come operaia in una fabbrica di mangiadischi.

Ha studiato al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, debuttando a Mantova nel 1969 con La bohème. Si è esibita nei maggiori teatri del mondo, spaziando tra le opere di Rossini, Verdi, Donizetti, Puccini e tanti altri. Nel 1999 in occasione del 30esimo anniversario di carriera ha debuttato in Fedora. Negli anni, all’attività musicale ha affiancato anche la carriera di attrice, recitando in film e fiction. Ha anche ricoperto ruoli da protagonista, come nel film La seconda notte di nozze di Pupi Avanti, la cui interpretazione le è valso il Nastro d’Argento. L’artista ha recitato al cinema e in televisione, e proprio in riferimento a questo, vi chiediamo, ricordate quando è stata presente nel cast della famosa serie Un passo dal cielo?

Dal settembre del 2021 Katia Ricciarelli è una concorrente del GF Vip. La cantante è sicuramente tra le protagoniste del reality. Spesso viene interpellata da Alfonso Signorini in diretta. Non ha peli sulla lingua e quello che pensa dice, scontrandosi con gli altri concorrenti.

Questo è uno scatto ripreso da una scena di un episodio dell’amata serie. Vediamo Katia Ricciarelli vestire i panni di Assunta Scotton. Ha interpretato questo personaggio dalla prima stagione fino alla terza, esattamente dal 2011 al 2015. Katia è un’artista completa, ha una voce incredibile, ha cantato nei migliori teatri del mondo e ha saputo affiancare a questa carriera anche quella di attrice, sempre ottenendo un meritatissimo successo.