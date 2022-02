Sabrina Ferilli, Maria De Filippi lo aveva ‘previsto’: il retroscena su Sanremo salta fuori solo ora

Intervistata su Radio Capital, Sabrina Ferilli ha svelato un simpatico retroscena su Sanremo: ecco cosa aveva previsto Maria De Filippi.

Ha brillato sul palco del Festival di Sanremo 2022 durante la puntata conclusiva della kermesse: Sabrina Ferilli non ha affatto deluso le aspettative del pubblico portando al Teatro Ariston la sua solita simpatia e la sua veracità.

Bella come il sole, ha incantato tutti col suo non-monologo: una scelta anti-convenzionale, ma che ha permesso comunque di riflettere su temi importanti senza appesantire l’atmosfera.

Insomma, un successo a tutto tondo per l’attrice romana, nella sua seconda presenza come co-conduttrice del Festival dopo l’esperienza del 1996 accanto a Pippo Baudo e Valeria Mazza.

Eppure, all’indomani della finale c’è stato il Ferilli-gate: quando la gara stava per volgere al termine, si sono sentite alcune frasi di Sabrina da dietro le quinte. Amadeus ha poi chiarito durante la conferenza stampa di domenica mattina che tra loro non c’è stato assolutamente alcun battibecco ma semplicemente l’attrice stava commentando altro con una delle sue note espressioni colorite. Intervistata da Selvaggia Lucarelli su Radio Capital, anche Sabrina ha spiegato cos’è accaduto in realtà ed è saltato fuori un divertente retroscena che riguarda Maria De Filippi.

Sabrina Ferilli a Sanremo 2022, l’avvertimento di Maria De Filippi

La De Filippi e la Ferilli sono amiche da tanti anni e insieme ci fanno divertire moltissimo quando le vediamo a Tu si que vales. Non stupisce quindi che, conoscendola così bene, Maria le abbia dato anche qualche consiglio prima di Sanremo.

“La cosa bella è che si parla di me al di fuori di quello che dico io, non è stupendo? Anche a microfoni mezzi accesi. Come se mi fossi esibita. Ca***te vere, posso capire che uno dice una cosa, sta lì, al diretto interessato….ma non lo so nemmeno io a chi l’ho detto”, ha detto Sabrina ai microfoni di Selvaggia Lucarelli.

Uno sfogo del momento e nient’altro quindi, nessun litigio con Amadeus come alcuni hanno supposto. La Ferilli ha anche raccontato che Maria De Filippi aveva previsto una situazione simile: “Non dire parolacce”, le aveva raccomandato in precedenza. “Fatalità, questo è successo”, ha scherzato Sabrina.

Maria e Sabrina insieme sono davvero divertentissime!