Sanremo 2022, tra le coriste anche un ex volto di Amici: l’avete riconosciuta?

Quando Amici si chiamava Saranno Famosi, lei ne fu una delle protagoniste assolute: oggi l’abbiamo ritrovata tra le coriste di Sanremo 2022.

L’abbiamo vista all’opera tra i musicisti dell’orchestra di Sanremo 2022: i più attenti avranno riconosciuto in lei un’ex protagonista di Amici, esattamente della prima edizione, quando ancora il talent portava il nome di Saranno Famosi.

In oltre vent’anni, il format condotto da Maria De Filippi ha dato spazio a tanti giovani talenti e non sono pochi quelli che hanno continuato a far parte del mondo dello spettacolo.

Alcuni hanno anche cambiato traiettoria artistica, ma sono rimasti dei nomi noti nell’ambiente. E’ il caso, ad esempio, di Alessandro Vigilante, ballerino della prima edizione poi diventato uno stilista che oggi vanta una sua linea d’abbigliamento sua.

Altri ancora hanno continuato ad esprimere il loro talento dietro le quinte o in ruoli con meno esposizione ma indubbiamente impegnativi. Un ruolo certamente non da poco è quello delle coriste di Sanremo: proprio in questa edizione, tra loro era presente un ex volto di Amici, siete riusciti a riconoscerla?

Da Amici a Sanremo: tra le coriste del Festival c’era proprio lei, l’avete vista?

Stiamo parlando della bravissima Monica Hill, volto tra i più noti della prima edizione di Amici alias Saranno Famosi.

Durante la settimana sanremese appena trascorsa, la cantante oggi 43enne è stata inquadrata spesso dalle telecamere del Festival ed è stato facilissimo riconoscerla visto che conserva un aspetto giovanile come vent’anni fa.

Nata il 10 dicembre 1978 a San Marino, Monica negli anni ha costruito una brillante carriera venendo scelta per le tournée di star come Laura Pausini ed Eros Ramazzotti!

Sposata dal 21 aprile 2011 con un altro musicista, Andrea Morelli, la coppia non ha avuto figli. Non tutti immaginano inoltre che il marito di Monica suona come chitarrista della band di Cesare Cremonini da oltre 20 anni.

Voi avevate capito subito che si trattava proprio della straordinaria Monica Hill?