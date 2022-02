E’ scontro al GF Vip tra Sophie e Antonio Medugno, lui sbotta: “Tu sei dalla mattina alla sera in una camera”

GF Vip, scoppia una discussione tra Sophie Codegoni e Antonio Medugno, il concorrente sbotta: “Tu sei dalla mattina alla sera in una camera”.

Al GF Vip le discussioni sono all’ordine del giorno e spesso non si placano ma ci sono dei veri e propri strascichi. In puntata si parla di queste incomprensioni e queste dinamiche interessano molto il pubblico.

In questi giorni, è scoppiato il caos tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Il concorrente è stato accusato dalla fidanzata di aver guardato Delia durante il balletto in una festa. Ma nel mentre, hanno messo in mezzo anche gli altri. L’uomo ha detto che era stata Jessica a riferire a Sophie che, durante la festa, lui aveva guardato Delia. Quest’ultima, ha poi voluto chiarire la questione con la principessa. Sta di fatto che, in questa discussione, non si è capito quale fosse la verità, dato che ognuno diceva la sua. Ad un certo punto, però, la discussione sembra essersi aperta e spostata su altri punti e ha interessato anche Antonio Medugno, il giovane entrato da poco meno di due settimane. Tra i due c’è stato un botta e risposta.

GF Vip, botta e risposta tra Sophie e Antonio Medugno: lui non usa mezzi termini

Negli ultimi giorni abbiamo visto che il rapporto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si è spesso trovato ad un bivio. Tra i due le incomprensioni sono all’ordine del giorno e spesso interessano anche gli altri concorrenti.

Alessandro ha accusato Jessica di aver detto a Sophie che, durante una precedente festa, lui stava guardando Delia, facendo infastidire l’ex tronista. La modella ha poi voluto parlare con la principessa che ha chiarito la questione, dicendo che è stata prima Sophie a notare degli sguardi e lei ha solo detto che potrebbero esserci stati. Dopo queste incomprensioni, Sophie, mentre era in zona beauty, ha avuto anche un botta e risposta con Antonio Medugno.

Antonio ha sbroccato: “Tu sei dalla mattina alla sera in una camera, esci due tre ore al giorno lì e non puoi dare un’affermazione del genere”, e Sophie ha subito risposto: “Io posso dare le affermazioni che voglio, perchè sono dentro questa casa da cinque mesi”. Sembrerebbe che Antonio abbia voluto dire che Sophie, in casa, non è protagonista, perchè è tutto il giorno in camera.