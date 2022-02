Da Uomini e donne al GF Vip, com’era prima Soleil Sorge

Soleil Sorge è una concorrente del GF Vip, ricordate com’era quando l’abbiamo vista ad Uomini e donne?

Tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip c’è lei, Soleil Sorge. La concorrente da quando il reality è iniziato è sempre al centro dell’attenzione. All’inizio si è parlato del suo rapporto con Gianmaria Antinolfi, dato che in passato hanno avuto una frequentazione e si sono rincontrati in casa.

Soleil ha un carattere molto forte ed è abbastanza schietta, per questo, spesso si parla delle incomprensioni e delle discussioni tra lei e gli altri concorrenti. Ma ovviamente, sotto l’occhio dei riflettori e a far parlare il gossip, è stato quanto successo con Alex Belli. Tra i due l’amicizia sembrava essere superata, tanto che l’uomo ha confessato di amarla. Ma lei ha sempre ribadito il fatto che si tratta solo di un rapporto speciale e non di amore. Questo avvicinamento ha portato alla reazione di Delia Duran, moglie dell’attore. Ancora oggi, il nodo non si è sciolto e questa dinamica continua ad interessare.

Per Soleil questa non è la prima volta in un reality, ma l’abbiamo vista a Pechino Express insieme a sua madre e a L’Isola dei famosi. Ma il programma che sicuramente l’ha resa nota è Uomini e donne: ricordate com’era allora?

Da Uomini e donne al GF Vip: ricordate com’era prima Soleil Sorge? La foto

Mesi e mesi a parlare di quanto accaduto ma ancora oggi, il nodo non si è sciolto. Prima del GF Vip Soleil è stata la protagonista di diversi reality, ha partecipato a L’Isola dei famosi e a Pechino Express. Ma prima ancora, il programma che l’ha resa super nota, è Uomini e donne. Nella trasmissione di Maria De Filippi è scesa per corteggiare Luca Onestini. Ma ricordate com’era allora?

Questa è una foto ripresa da una puntata del format del 2017. La concorrente del GF Vip non è molto cambiata, a parte qualche dettaglio del suo look. Sicuramente ha schiarito i capelli, perchè nello scatto in alto appaiono più scuri e un po’ più corti. Voi la ricordate ad Uomini e donne?