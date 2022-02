Uomini e Donne, ricordate il corteggiatore non scelto da Clarissa Marchese? Oggi è famosissimo

Uomini e Donne, ricordate il corteggiatore non scelto dalla tronista Clarissa Marchese? Oggi è famosissimo.

È stata una delle troniste più amate della storia di Uomini e Donne. Ed anche delle più fortunate! Si, perché grazie alla trasmissione di Maria De Filippi, Clarissa Marchese ha trovato l’amore della sua vita. Era il 2016 quando l’ex Miss Italia ha scelto Federico Gregucci, che oggi è il papà della sua piccola Arya! Una storia d’amore meravigliosa, iniziata proprio in tv, il giorno della scelta. Ma ricordate chi fu la “non scelta”?

Il corteggiatore che quel giorno fu rifiutato, oggi, è diventato famosissimo. Si, perché dopo l’esperienza da corteggiatore è tornato nella trasmissione come tronista, per poi apparire in altri programmi tv. Ecco di chi stiamo parlando!

Uomini e Donne, fu il corteggiatore non scelto da Clarissa Marchese: oggi è famosissimo

Le scelte di Uomini e Donne ce le ricordiamo tutti, ma cosa dire delle “non scelte”? In molti casi, il pubblico prova forti emozioni anche nel momento in cui il tronista o la tronista deve comunicare al corteggiatore che non sarà la sua scelta. E tra le non scelte più famose c’è senza dubbio quella di Clarissa Marchese, che preferì Federico al suo “rivale”. Ricordate chi era?

Proprio lui, Luca Onestini! Che, nella stagione successiva, diventò a sua volta tronista di Uomini e Donne. Al termine del suo percorso sul trono scelse l’attuale concorrente del GF Vip Soleil Sorge, e anche lui ha partecipato al GF Vip: proprio nella casa ha conosciuto quella che è stata la sua metà per quattro anni, Ivana Mrazova. Ma Luca è diventato famoso anche in Spagna! Come il fratello Gianmarco, che ha partecipato a vari reality spagnoli, anche Luca si è fatto conoscere dal pubblico spagnolo, partecipando a Secret Story. Partecipando e vincendo: è stato proprio lui infatti a trionfare nel programma, portando a casa 50.000 euro.

E voi, ricordavate come era diventato famoso Luca Onestini? Sono passati circa sei anni. E a voi, quali sono state le coppie che avete più amato nella storia del programma?