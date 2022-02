Amadeus ha una figlia meravigliosa: l’avete mai vista? Eccola

Amadeus ha una figlia meravigliosa nata dal primo matrimonio con Marisa Di Martino: l’avete mai vista? Eccola.

Abbiamo seguito la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con grande attenzione. Per il terzo anno consecutivo Amadeus ha preso il timone della kermesse e l’ha fatto come sempre in maniera impeccabile.

E’ professionale, ma nel suo lavoro riesce a inserire quella vena di allegria e umorismo che serve sempre Ed è ciò che è servito al Festival e ha fatto sì che, grazie alla sua conduzione e alla presenza di voci meravigliose, gli ascolti toccassero alte cime. Amadeus ci ha reso spettatori anche di un bellissimo momento, quando, sceso in platea, ha dato un bacio a sua moglie, Giovanna Civitillo. Insieme alla donna ha un figlio, Jose Alberto. Prima di questa relazione, il conduttore è stato sposato con Marisa Di Martino, da cui ha avuto la sua prima figlia, Alice. Avete mai visto la giovane?

Amadeus, avete mai visto sua figlia Alice? Ha appena 23 anni ed è bellissima

Amadeus è un conduttore amatissimo. Ha iniziato lavorando nelle radio per poi affermarsi negli anni novanta come conduttore. E’ stato al timone di numerosi programmi e oggi ne conduce altrettanti.

Ha presentato per il terzo anno consecutivo il Festival di Sanremo 2022. La popolarità che lo avvolge ha ovviamente portato il pubblico a chiedersi di lui e anche della sua vita privata, dato che di quella professionale, conosciamo abbastanza. Come sappiamo, Amadeus è sposato con Giovanna Civitillo e sono genitori di Jose Alberto. Prima di questa relazione, è stato sposato con Marisa Di Martino, con cui ha avuto la sua prima figlia, Alice. Avete mai visto la primogenita del conduttore?

Ecco una foto della giovane. E’ bellissima, non c’è dubbio. Ha appena 23 anni e da qualche mese si è laureata con lode in Fashion Business presso l’Istituto Marangoni di Milano. Ad Alice piace viaggiare e ha visitato diversi posti del mondo, e proprio sul suo profilo instagram, sono molte le foto al riguardo. A quanto pare, anche lei era presente al Festival di Sanremo 2022, infatti, ha pubblicato diversi scatti in cui mostra alcuni attimi della serata finale. Alice Sebastiani è la primogenita di Amadeus, è una ragazza giovanissima e molto bella.