Anna Valle, la ricordate nella fiction Le stagioni del cuore? Da allora sono passati 17 anni

Anna Valle ha recitato in tantissimi film e serie televisive, la ricordate ne Le stagioni del cuore?

Classe 1975, Anna Valle è un’attrice ed ex modella italiana. Dopo aver terminato gli studi liceali, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza ma interrompe gli studi, quando viene eletta Miss Italia nel 1995, partecipando al concorso con il titolo Miss Sicilia.

Il sogno di fare l’attrice è sempre più vicino e comincia con i fotoromanzi. Nel 1999 viene scelta come protagonista nella fiction tv Commesse, con Sabrina Ferilli e Nancy Brilli. Successivamente partecipa ad altre fiction come protagonista, tra cui: Turbo, Cuore, Papa Giovanni e Per amore, Augusto e Soraya, Fuga per la libertà – L’aviatore e Nebbie e delitti 3. Nel 2021 è stata la protagonista della miniserie Luce dei tuoi occhi, dove ha interpretato l’etoile Emma Conti. Adesso, l’attrice è presente nella nuova serie Lea-Un nuovo giorno e veste i panni di un’infermiera pediatrica. Ma ricordate quando ha recitato nella fiction di successo Le stagioni del cuore?

Ricordate Anna Valle nella fiction Le stagioni del cuore? Era giovanissima

La nuova fiction Lea-Un Nuovo giorno vede come protagonista Anna Valle. L’attrice veste i panni di Lea, un’infermiera pediatrica che dopo aver perso il bambino, decide di dedicarsi ai piccoli pazienti che segue.

L’ultima volta che abbiamo visto l’attrice nel ruolo da protagonista è nel 2021, pochi mesi fa, quando ha recitato nella miniserie Luce dei tuoi occhi. Ha un talento incredibile, tutto ha avuto inizio con la partecipazione a Miss Italia, dove ha trionfato nel 1995. Da quel momento, si spalancano tutte le porte del mondo dello spettacolo. Ha recitato in film e serie tv, al cinema e in televisione. La ricordate nella serie Le stagioni del cuore?

Anna Valle è stata la protagonista e ha affiancato l’attore Alessandro Gassman, interpretando Claudia Castelli, una giovane che, per salvare l’azienda di famiglia, è costretta dal padre a sposare Sergio Valenti, di famiglia benestante, interpretato appunto da Gassman. La serie ha affrontato varie tematiche della cornice storica, dal fascismo alla ricostruzione, fino al sessantotto. Questo è uno scatto ripreso da una scena della fiction, e risale al 2004, quando è stata trasmessa. Guardando la foto non possiamo non notare la bellezza dell’attrice, semplice e caratteristica. Negli anni, dobbiamo dire che non è assolutamente cambiata.