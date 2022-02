Barbara D’Urso, “Nuova sfida, nuova avventura, nuova emozione”: splendido annuncio, fan in delirio

Barbara D’Urso può festeggiare insieme ai suoi fan: lo splendido annuncio della conduttrice ha mandato in tilt i social, ecco cosa succede.

Fantastica novità per l’amatissima conduttrice di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso: l’annuncio di queste ultime ore sui social e in tv ha fatto andare in visibilio il suo vastissimo pubblico che da anni la segue fedelmente in tutti i programmi che l’hanno vista al timone su Mediaset.

Dopo l’indiscrezione lanciata mesi fa da Fanpage, arriva finalmente la conferma della diretta interessata: sarà proprio lei a condurre la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show che avrà inizio il 15 marzo 2022 su Italia Uno.

Ingrediente fondamentale dello show sarà come sempre la contrapposizione tra due universi molto lontani fra loro: gli studiosi da una parte e i concorrenti più concentrati sull’aspetto fisico e scarsi di nozioni scolastiche dall’altra. Scopriamo allora tutte le novità riguardanti questa nuova stagione che sta per arrivare sul piccolo schermo.

Barbara D’Urso, splendido annuncio: sarà lei a condurre La Pupa e il Secchione, ecco tutte le novità

In questa nuova versione dello storico format, troveremo alcuni importanti cambiamenti: la formula originale non verrà stravolta, ma saranno presenti più elementi caratteristici di un reality.

In ognuna delle otto puntate previste, che vedremo il martedì in prima serata, in studio arriveranno i protagonisti dell’edizione. Qui racconteranno ciò che accade nella villa dove trascorreranno il resto della settimana.

Un cambiamento che potrebbe ampliare il pubblico di Italia 1 a cui piace il format del reality. Sui suoi canali social, la bella Barbara ha comunicato tutto il suo entusiasmo per la nuova esperienza che si appresta a vivere: “Nuova sfida…nuova avventura…nuova emozione”, si legge nella didascalia al post pubblicato in queste ore.

Anche durante la puntata di oggi di Pomeriggio Cinque, la D’Urso ha mandato in onda il divertente siparietto con cui ha annunciato di essere la nuova conduttrice ufficiale del programma.