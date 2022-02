Chi è la fidanzata di Blanco: l’avete mai vista? Eccola in tutta la sua bellezza; i due sono fidanzati da prima che il cantante diventasse famoso.

Ha solo 18 anni ma ormai non si parla che di lui. Blanco, insieme a Mahmood, ha letteralmente incantato il palco del’Ariston. Il brano Brividi ha messo d’accordo tutti e la vittoria finale di Sanremo 2022 non poteva che essere conquistata da loro. Si tratta del secondo trionfo a Sanremo per Mahmood, già vincitore con Soldi nel 2019, oltre che nella categoria giovani. Debutto assoluto, invece, per Blanco, che sul palco ha esclamato “a Giulia” dopo l’ultima esibizione di Brividi, nella serata finale.

Ebbene sì, il nome pronunciato dal giovane cantante è quello della sua fidanzata, alla quale è legato da prima che diventasse famoso. È anche con lei che Blanco ha festeggiato la vittoria: i due si sono lasciati andare ad un ballo romantico, durante i festeggiamenti, come si è visto nelle stories postate su Instagram. Siete curiosi di vedere chi è la donna che ha rubato il cuore a Blanco? Ve la mostriamo subito!

Blanco, avete mai visto la sua fidanzata Giulia? Insieme sono meravigliosi

Si sono mostrati insieme per la prima volta la scorsa estate, in occasioni dei Seat Music Awards. E anche durante l’importante avventura sanremese, Giulia non ha fatto mancare il suo sostegno e supporto al suo Blanco. Che, dopo la proclamazione della vittoria, è corso in platea a darle un bacio, dopo aver abbracciato i suoi genitori. Ma chi è la donna che fa battere il cuore al giovane cantante?

Si chiama Giulia Lisioli, ha 23 anni ed è originaria di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia: i due sono legati da quando Blanco era ancora semplicemente Riccardo Fabbriconi. Ecco alcuni scatti condivisi proprio da Giulia sui social:

Giulia non ama le luci dei riflettori e il suo profilo Instagram è privato: lì ci sono tanti scatti in compagnia del cantante. Che, in un’intervista a Radio DJ dei mesi scorsi, ha rivelato: “Ci tengo a lei, l’ho conosciuta in una fase dove non facevo ancora questo quindi so che a lei non interessa“. Che dire, una coppia meravigliosa!