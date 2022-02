Circa 25 anni fa incantò il pubblico di Sanremo con la sua voce: ecco Silvia Salemi oggi

Il bellissimo timbro della sua voce conquistò il palco del Teatro Ariston di Sanremo, ma com’è diventata e cosa fa oggi Silvia Salemi?

A partire dalla seconda metà degli anni ’90 spopolò con i brani presentati al Festival di Sanremo, tra cui il più famoso è sicuramente A casa di Luca, successo del 1997 classificatosi al quarto posto in finale. Scopriamo cos’è successo da allora!

Gli appassionati del Festival della Canzone italiana non possono aver dimenticato il suo incredibile talento: Silvia Salemi approdò per la prima volta alla kermesse nel 1996 nella categoria Nuove Proposte dove il suo brano Quando il cuore si piazzò al quinto posto, ma fu la sua partecipazione l’anno successivo A casa di Luca a consacrarla tra i cantanti più promettenti sulla scena musicale.

Nata in Sicilia, precisamente a Palazzolo Acreide, il 2 aprile del 1978, dal 1996 al 2017 Silvia ha pubblicato sette dischi. I sogni nelle tasche, invece, è il suo ultimo singolo, uscito nel 2021.

Oltre alla musica, sua grande passione, scopriamo cosa fa oggi e com’è diventata Silvia Salemi.

Silvia Salemi oggi: età, marito, figli e carriera della cantante diventata famosa negli anni ’90

Oggi la bella cantante siciliana ha 43 anni e continua ad essere molto seguita sui suoi profili social.

Sposata dal 2004 con Gian Marco Innocenti, è madre di due bambine: Sofia, nata nel 2005, e Ludovica, nata nel 2007. Proprio per potersi dedicare completamente a loro, Silvia decise nel 2008 di ritirarsi dalle scene, ma non ha mai abbandonato del tutto la musica. Quest’ultima l’ha salvata da un dolore enorme, come ha raccontato lei stessa in un’intervista al Corriere della Sera: molti anni fa la cantante ha infatti perso sua sorella, venuta a mancare troppo presto. Al quotidiano ha raccontato di essere sprofondata in un silenzio assordante dopo quel tragico lutto e di esserne uscita solo grazie ad un’audiocassetta ritrovata nel cassetto della mamma insieme ai giocattoli della sorella.

“La riascoltavo e sentivo mia sorella che mi diceva che mi lasciava tutto perché andava da Gesù; io le rispondevo con i suoni dei bimbi. E’ stato in quel momento il mio cervello ha capito che potevo parlare. La consapevolezza di aver avuto una sorella mi ha fatto fibrillare, mi ha fatto rinascere qualcosa dentro”, ha rivelato. Iniziò così a registrare cercando di riprodurre la voce della sorella come quella di un angelo: “Ho ricominciato piano piano e mi sono salvata da questo silenzio cantando. Sono ripartita cantando”.

Oggi Silvia Salemi è anche speaker radiofonica su Radio 2 e Isoradio.

Da questo scatto recente si vede che non è affatto cambiata, complimenti a questa talentuosissima artista!