La riconoscete? Com’è cambiata negli anni la moglie di Amadeus

Chi la riconosce? In questo articolo vi mostriamo com’è cambiata Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, in questi anni

Ha iniziato a lavorare in televisione nel 1996, figurando in trasmissioni molto famose come “Carramba! Che sorpresa” e “Beato tra le donne”. Ha però raggiunto il successo quando entra nel cast de “L’eredità” nel ruolo di ballerina e valletta. Nella nota trasmissione televisiva ha conosciuto Amadeus, che poi sarebbe diventato suo marito.

Com’è cambiata la moglie di Amadeus negli anni

Giovanna Civitillo è nata a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 9 settembre 1977. La sua famiglia è originaria di Alvignano, in provincia di Caserta. Sin da piccola si avvicina alla danza, studiando classico e moderno a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, presso l’Accademia Arte e Spettacolo “Spazio Danza” diretta da Rosa Varriale e Francesco Imperatore. Si diploma nel 1994 con il ruolo di Teresina nel balletto “Napoli” di August Bournonville presso il Teatro Bellini di Napoli.

Nel 1996 inizia a lavorare in televisione, dividendosi tra Rai sia Mediaset. Figura come ballerina in diversi programmi televisivi, come “Fantastica italiana”, “Carràmba! Che sorpresa”, “Beato tra le donne”, “Domenica in”. Raggiunge l’apice del successo quando nel 2002 entra nel cast de “L’eredità”, quiz televisivo condotto da Amadeus. Il conduttore diverrà poi suo marito.

Dopo la fine dell’esperienza a “L’eredità”, partecipa a “I raccomandati” di Carlo Conti, ad “Avanti un altro” su Canale 5, “Detto Fatto”, “Lo Zecchino d’Oro”. Nel 2020, vista la conduzione del marito Amadeus al Festival di Sanremo, viene scelta da “La vita in diretta” come inviata del programma per la settimana in cui si svolge il festival. Nel 2021, invece, è stata conduttrice del “Primafestival”, affiancando da Giovanni Vernia e Valeria Graci.

In questi anni la Civitillo è sicuramente cambiata, ma di certo non ha perso la genuinità e soprattutto la bellezza che l’ha sempre contraddistinta. Per Amadeus fu un vero e proprio colpo di fulmine e ancora oggi i due sono innamorati come il primo giorno. Il loro matrimonio è stato impreziosito dalla nascita di José Alberto, unico figlio della coppia.