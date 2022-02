Daniela Morozzi è nel cast della fiction Lea-Un nuovo giorno: dove abbiamo già visto l’attrice

Daniela Morozzi è nel cast della nuova fiction Lea-Un Nuovo giorno: ma abbiamo già avuto il piacere di vedere l’attrice, ecco dove.

Lea-Un nuovo giorno è la nuova fiction in onda dall’8 febbraio su Rai Uno. La protagonista è Anna Valle, nei panni di Lea Castelli, un’infermiera pediatrica che torna a lavoro dopo un anno di aspettativa. Ha preso una pausa dopo che ha perso il bambino in grembo. Consapevole del fatto di non poter avere più figli, decide di dare il suo amore ai piccoli pazienti che segue.

Questa nuova serie ha nel cast attori molto amati, c’è appunto Anna Valle, Giorgio Pasotti, Mehmet Gunsur, Eleonora Giovanardi, Marina Crialesi, Primo Reggiani e Daniela Morozzi. Ebbene, concentrando la nostra attenzione su Daniela Morozzi, vi chiediamo, ricordate dove abbiamo visto l’amata attrice?

Daniela Morozzi nel cast di Lea-Un nuovo giorno: ricordate dove abbiamo già visto l’attrice?

Daniela Morozzi è un’attrice italiana molto amata. Come vi abbiamo accennato, anche lei è nel cast della fiction di Rai Uno Lea-Un Nuovo giorno. Interpreta Rosa, la caposala dell’ospedale dove lavora ed è la migliore amica della protagonista. Classe 1968 è nata a Firenze. E’ entrata nel 1988 a far parte della lega Italiana Improvvisazione teatrale, prima come attrice e poi come insegnante e direttrice artistica.

Nel 2022 è stata insegnante teatrale del reality show Operazione Trionfo, condotto da Miguel Bosè e trasmesso su Italia Uno. Vanta una meravigliosa carriera, ha recitato al cinema e in televisione. Ma conoscete tutti i film che l’hanno vista nel cast? In particolare la Morozzi ci ha conquistato anni fa in una famosa serie: di quale stiamo parlando?

Tutti ricorderanno l’attrice nei panni di Vittoria Guerra in Distretto di Polizia, dove ha interpretato questo ruolo dal 2005 al 2010. L’attrice ha anche recitato sul grande schermo in Ritorno a casa Gori, Ovosodo, Baci e Abbracci, Nemmeno in un sogno, Piove sul bagnato, I primi della lista, Uscio e bottega, Basta poco; in televisione l’abbiamo vista in Pazza famiglia, Ultimo – La sfida, Distretto di polizia 1-10, L’uomo del vento, L’amore non basta, Il mio amico Babbo Natale, Il commissario Manara, La fuga di Teresa, Il tredicesimo apostolo – La rivelazione, La fuggitiva.

Adesso siamo pronti a vederla nella nuova fiction Lea-Un nuovo giorno e siamo certi che, anche questa volta Daniela Morozzi non deluderà le aspettative dei telespettatori.