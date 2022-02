L’Isola dei Famosi, clamoroso: potrebbero partecipare proprio la famosa showgirl e il suo giovanissimo fidanzato

Secondo l’indiscrezione lanciata da IGossip, nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi ci sarebbero anche l’amatissima showgirl ed il suo fidanzato!

Fervono i preparativi per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, storico reality show che in quasi vent’anni ha visto partecipare (anche più di una volta) personaggi noti del mondo dello spettacolo mettendoli a dura prova in condizioni disagevoli su un’isola caraibica per alcuni mesi.

Leggi anche——>>>Indiscrezione bomba a L’isola dei Famosi: potrebbe esserci proprio lei nel cast, clamoroso!

Da quando il programma è passato su Canale 5, abbiamo visto alla conduzione dal 2015 al 2019 la bravissima Alessia Marcuzzi. L’anno scorso invece, a raccogliere il testimone è stata un altro volto Mediaset molto amato, Ilary Blasi, che con la sua simpatia è stata in grado di conquistare altrettanti consensi.

Anche in questa edizione che inizierà dopo la fine del GF Vip 6 vedremo la moglie di Francesco Totti aggiornare il pubblico sulle vicende dei naufraghi in Honduras. Il nome dell’inviato è stato reso noto proprio pochi giorni fa e in questo periodo continuano a susseguirsi le indiscrezioni sui possibili concorrenti. Ricapitoliamo quindi quali nomi sono spuntati finora e scopriamo quale coppia molto conosciuta andrà ad aggiungersi secondo quanto rivela in anteprima IGossip.

Isola dei Famosi 2022, nel cast anche la showgirl col fidanzato? Cosa è emerso

Una delle informazioni trapelate in queste ultime settimane riguarda il fatto che il cast sarà composto da concorrenti single e da altri in coppia.

Leggi anche——>>>Lei al GF Vip e lui pronto per L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione lascia tutti di stucco

Finora, secondo i rumors, ci saranno Guendalina Tavassi col fratello Edoardo ex di Diana Del Bufalo e Carmen Di Pietro son suo figlio Alessandro. Ora, IGossip fa sapere che la terza coppia in gioco potrebbe essere quella formata da Lory Del Santo ed il suo giovanissimo fidanzato Marco Cucolo. I due avrebbero già superato i provini per entrare tra i naufraghi.

Per quanto riguarda i single, invece, sembrano probabili Floriana Secondi, l’ex marito di Antonella Mosetti Alex Nuccetelli e l’attore Nicolas Vaporidis. La produzione starebbe inoltre ‘corteggiando’ l’ex gieffina Matilde Brandi ed Ilona Staller.

Leggi anche——->>>L’Isola dei Famosi, arriva la decisione definitiva: chi sarà l’inviato della nuova edizione

Continueremo a tenervi aggiornati su tutte le novità riguardanti questa edizione 2022 de L’Isola!