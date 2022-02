Lorenzo Amoruso spiazza tutti: “Mi prendo il mio tempo per riflettere”, messaggio shock per Manila Nazzaro; è successo durante la diretta del GF Vip.

Manca poco più di un mese alla finalissima del GF Vip 6 e in casa, ormai, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Chi si aspettava che la prima finalista di questa edizione fosse proprio una delle ultime arrivate, Delia Duran? Ma le sorprese non mancano neanche fuori dalla casa…

Proprio durante la diretta di ieri sera, Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, si è lasciato andare ad uno sfogo che non è passato assolutamente inosservato. Si, perché se finora l’ex calciatore aveva sempre mostrato il suo pieno supporto per la concorrente, ieri non è stato proprio così. Le sue parole hanno preoccupato non poco i fan della coppia! Scopriamo cosa ha scritto sui suoi canali social.

Lorenzo Amoruso, il messaggio per Manila Nazzaro sconvolge tutti: “Oggi non la riconosco più”

“Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato“. Parole fortissime quelle che Lorenzo Amoruso ha pubblicato sui suoi canali social ieri sera, proprio nel corso della diretta del GF Vip. Il pubblico è abituato alle mosse social di Lorenzo, ma finora l’ex protagonista di Temptation Island Vip era sempre intervenuto per difendere e sostenere la sua dolce metà. Il messaggio di ieri ha generato un bel po’ di panico tra i fan, soprattutto per quello che Lorenzo ha scritto in conclusione del messaggio: “Mi prendo il mio tempo per riflettere”.

Cosa ha voluto intendere con queste parole? In molti hanno ipotizzato che a scatenare la delusione di Lorenzo sia stata la mancata reazione di Manila alla clip riguardante Katia Ricciarelli. Amoruso si è esposto molto per difendere la sua compagna dai commenti negativi della Ricciarelli e, con ogni probabilità, si aspettava una reazione più decisa. A tal punto da sfogarsi sui social, ecco il messaggio apparso sia su Twitter che su Instagram:

Come reagirà Manila alle parole del suo compagno? Siamo certi che, nel corso della prossima puntata, all’ex Miss Italia saranno mostrate le immagini. Non ci resta che attendere per eventuali aggiornamenti!