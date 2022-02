Mahmood quasi irriconoscibile in questi scatti che risalgono a quando non era ancora così famoso

Mahmood quasi irriconoscibile in questi scatti di qualche anno fa, quando non era ancora così famoso.

Mahmood e Blanco hanno vinto la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo con il brano ‘Brividi’. Fin dalla prima serata, quando si sono esibiti per la prima volta sul palco dell’Ariston, erano tra i papabili vincitori.

Ci hanno fatto emozionare tantissimo, un’esibizione che ha davvero fatto venire i brividi”. Due voci diverse che si sono unite in un’unica melodia, lasciando trasparire tutta la bellezza del testo e del senso. Per Mahmood questa è la sua seconda vittoria alla kermesse musicale. Nel 2019 il cantante ha trionfato con il brano Soldi andando così di diritto all’Eurovision Song Contest. In questo grande evento raggiunge il podio, classificandosi al secondo posto. Mahmood ha uno stile suo e anche nel modo di vestire. In questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare la sua musica ma di amare ed apprezzare anche lui, nei pochi spazi in cui si è lasciato andare. Ma prima di diventare così famoso, com’era il cantautore?

Mahmood com’era prima di diventare così famoso: ecco alcuni scatti del passato

Mahmood è un cantautore italiano molto giovane. E’ stato il protagonista, insieme a Blanco, della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, in quanto vincitori. Ma per il cantautore non è la sua prima vittoria alla kermesse.

Nel 2019 ha trionfato con il brano Soldi. Con lo stesso brano ha partecipato all’Eurovision Song Contest, arrivando sul podio e posizionandosi al secondo posto. Negli anni abbiamo avuto modo di seguire il cantante, di notare i cambiamenti, nella musica e dobbiamo dire anche nello stile Ma com’era Mahmood qualche anno fa?

Questa è una foto in cui appare fotografato insieme a sua madre, quando era solo un bambino. Sembrerebbe che molti lineamenti siano rimasti tali.

Qui lo vediamo quando già la notorietà lo stava avvolgendo. In poco tempo è diventato uno degli artisti più ascoltati.

Ed ecco la vittoria a Sanremo 2019. Con la canzone dal titolo Soldi, Mahmood non si aspettava di essere il vincitore. Un trionfo meritatissimo assegnato ad un cantautore dalla voce inconfondibile e in quell’occasione, ad un brano che ha scalato le classifiche.