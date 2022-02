Pesava 325 Kg e la sua vita era un incubo: dopo Vite al Limite è rinato, irriconoscibile; la straordinaria trasformazione del paziente.

È stato il protagonista del sesto episodio della stagione 7 di Vite al Limite e la sua trasformazione ha decisamente lasciato tutti senza parole. Si, perché prima di rivolgersi alla trasmissione, Brandon Scott pesava oltre 300 kg. Una vita che, per lui, era diventato un vero incubo, ma grazie alla sua grande forza di volontà è riuscito a rinascere.

Come tutti i pazienti del dottor Now, il protagonista, originario di Columbs, Ohio, ha vissuto dodici mesi nella clinica di Houston, sottoponendosi prima ad un processo di dimagrimento e, dopo aver raggiunto il peso ideale, all’operazione di bypass gastrico. All’inizio del suo percorso pesava 325 kg, siete curiosi di vedere come è diventato?

LEGGI ANCHE —->Vite al Limite, la drammatica storia di Bianca: peso choc, poi la trasformazione impressionante

Vite al Limite, Brandon pesava 325 kg: cambiamento incredibile grazie alla trasmissione

Brandon è arrivato a Vite al Limite a 33 anni e pesava ben 325 kg. La sua dipendenza dal cibo è iniziata quando era molto giovane, probabilmente a causa delle continue lite tra i genitori. Le sue condizioni di salute sono peggiorante sempre di più, fino ad arrivare al punto che la sua vita era davvero appesa a un filo. Grazie al sostegno della sua fidanzata Tyler, Brandon è riuscito a trovare la forza di reagire e di cambiare vita. Nei 12 mesi trascorsi nella clinica di Houston, il paziente ha perso più di 150 kg: in un primo momento ha perso 50 kg e, successivamente, ha potuto sottoporsi all’operazione. Un risultato straordinario, uno dei più sconvolgenti di Vite al Limite, date un’occhiata:

LEGGI ANCHE —->Storia choc a Vite al Limite: viveva immobile in un letto e pesava quasi 300 kg, com’è oggi? Difficile crederci

Anche dopo la trasmissione, Brandon, che è un cantante e musicista molto attivo sui social, ha continuato il suo percorso di dimagrimento, continuando a mantenersi in forma. E secondo quanto emerge sui social, il ragazzo è ancora felicemente legato alla sua Tyler, che è stata determinante nel suo cambiamento e con cui si mostra spesso anche su Instagram. E voi, avevate seguito la straordinaria storia di Brandon Scott a Vite al Limite?