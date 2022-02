Ricordate Giorgio Pasotti in Distretto di Polizia? La sua uscita di scena spiazzò tutti

Giorgio Pasotti ha recitato in numerosi film e serie tv. lo ricordate in Distretto di Polizia?

Giorgio Pasotti è nel cast della nuova fiction Lea-Un nuovo giorno. L’attore veste i panni del medico Marco Colomba. Nella serie è il marito di Lea Castelli, la protagonista interpretata da Anna Valle. Lea è un’infermiera pediatrica che torna a lavoro dopo un anno di aspettativa, una pausa presa dopo aver perso il bambino che aspettava.

A questo dolore si aggiunge la scoperta del tradimento di suo marito, interpretato come abbiamo detto da Pasotti. Questo è soltanto uno dei tanti personaggi che l’attore porta sul piccolo schermo. In questi anni, abbiamo avuto modo di apprezzarlo in altri ruoli. Negli ultimi anni ha recitato in Mina Settembre, Il Silenzio dell’acqua, La compagnia del cigno, I nostri figli e in tantissimi altri film. Ma lo ricordate nella serie televisiva di successo Distretto di Polizia? Allora era molto più giovane, parliamo di una decina di anni fa.

Leggi anche Anna Valle, sapete cosa ha fatto con i suoi primi guadagni? Aveva soltanto 22 anni: incredibile

Ricordate Giorgio Pasotti nella serie Distretto di polizia? La sua uscita di scena spiazzò tutti

Nella nuova fiction di Rai Uno Lea-Un nuovo giorno, Giorgio Pasotti interpreta Marco Colomba, un medico sposato con Lea, personaggio questo interpretato da Anna Valle. Marco ha tradito sua moglie con Anna Galgano (interpretata da Eleonora Giovanardi), ginecologa e migliore amica di Lea.

Leggi anche Giorgio Pasotti, sapete chi è la sua ex compagna? È un’attrice famosissima

Per l’attore il 2022 a quanto pare è iniziato con il botto, ma in questi anni abbiamo avuto il piacere di vederlo in numerosi film e serie tv. Ha recitato al cinema e in televisione. Sul grande schermo l’abbiamo visto in I piccoli maestri, Voglio stare sotto al letto, Voce del verbo amore, Baciami ancora, La grande bellezza, Sapore di te, Un matrimonio da favola, Abbi fede di cui lui è il regista. Anche sul piccolo schermo, l’abbiamo visto vestire i panni di personaggi sempre diversi. Ricordate quando ha recitato nella serie di successo Distretto di polizia?

Questo è uno scatto ripreso da una scena della fiction in cui vediamo Giorgio Pasotti nei panni dell’ispettore Paolo Libero. Un personaggio molto amato, la sua uscita di scena, ricordiamo che Paolo fu uccido, ha spiazzato i telespettatori. Questo ruolo ha dato all’attore grande popolarità e proprio per questo, non è facile dimenticarlo. E’ stato presente nel 2002-2003 e nel 2010. Vi ricordate la sua interpretazione in Distretto di polizia?