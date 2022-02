“Tanto tempo da sola…”: Vanessa Incontrada commuove tutti a Verissimo

Domenica 6 febbraio a Verissimo, Vanessa Incontrada ha svelato un lato tenerissimo della sua vita: indovinate chi è la sua ‘migliore amica’!

Sta per sbarcare su Canale 5 con una nuova fiction che si preannuncia imperdibile, ma oltre ad essere una donna di successo dal punto di vista lavorativo, Vanessa Incontrada è anche una persona estremamente apprezzata dal punto di vista umano. Sapete cosa ha fatto a Verissimo?

Leggi anche—–>>>Vanessa Incontrada è bellissima oggi, ricordate com’era agli esordi? La foto da giovanissima

Invitata da Silvia Toffanin nel salotto pomeridiano targato Mediaset, la bravissima e simpatica attrice italo catalana si è raccontata a cuore aperto in tutte le sue sfaccettature. Dagli affetti familiari ai successi come artista, Vanessa ha ripercorso le tappe più significative della sua vita insieme al pubblico che la ama fin dai suoi esordi negli anni ’90.

Ricordiamo infatti che la sua immensa popolarità nel nostro Paese nasce nel lontano 1998 quando arriva in Italia dopo aver lavorato come modella. Il primo programma che la vide al timone fu Super in onda su Italia 1.

Da allora non si è più fermata, collezionando trasmissioni tv e ruoli da protagonista in serie molto seguite. La prossima, intitolata Fosca Innocenti, andrà in onda su Canale 5 a partire da venerdì 11 febbraio in prima serata.

Una carriera ricca di soddisfazioni ma ovviamente anche di sacrifici che non è semplice conciliare con la vita familiare. Ha sorpreso molto la tenerissima presentazione che ha fatto l’attrice a Verissimo svelando uno dei suoi affetti più cari.

Vanessa Incontrada, dolcissima rivelazione a Verissimo: l’attrice ha stupito tutti

Appena entrata in studio, prima di cominciare l’intervista, la Incontrada ha presentato colei che le fa tanta compagnia quando per motivi di lavoro è costretta a trascorrere molto tempo lontano da casa e in solitudine.

Leggi anche—–>>>Vanessa Incontrada, sapete cosa faceva prima del successo in televisione?

Si tratta della sua cagnolina Gina, che le è accanto da bene tre anni. Una tenerissima barboncina, molto tranquilla che si è comodamente seduta sulle gambe della padroncina.

“E’ la mia migliore amica perché mi accompagna ovunque sono. E’ talmente piccina che è semplice portarsela dietro. Mi fa tanta compagnia, mi riporta a casa, avere lei è come essere a casa da un certo punto di vista. Avendo una vita che sto sempre in giro, tanto tempo da sola passo…è una bella compagnia”.

Leggi anche——>>>Fosca Innocenti, la fiction con Vanessa Incontrada: quando inizia, trama, cast e quante puntate sono

Impossibile non innamorarsi della dolcissima Gina!