Temptation Island, arriva un dolcissimo annuncio: è diventato papà!

Arriva un annuncio dolcissimo, l’ex protagonista di “Temptation Island” è diventato papà: ecco di chi stiamo parlando

La notizia è arrivata all’improvviso ed ha portato tantissima gioia. È stato uno dei protagonisti del reality show di Canale 5, ma adesso è diventato papà. Un momento bellissimo e sicuramente emozionante che avrà festeggiato insieme alla sua compagna.

LEGGI ANCHE: Dal Grande Fratello a Temptation Island, la ricordate? Com’è la sua vita oggi lontano dalla tv

Temptation Island, dolcissimo annuncio: è diventato papà

Temptation Island è un reality show che va in onda su Canale 5 dal 2014. Il programma televisivo è basato sul format olandese Blind Vertrouwen. La conduzione è sempre stata affidata a Filippo Bisciglia. La sigla del programma è il brano Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna.

La trasmissione ha avuto un enorme successo su Canale 5 e la rete del Biscione ha deciso di produrre anche il format dedicato ai personaggi famosi. Esso è andato in onda per due anni. La prima edizione è stata condotta da Simona Ventura, mentre la seconda da Alessia Marcuzzi.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, una coppia del programma in crisi: salta il matrimonio?

Nelle ultime ore è arrivato un dolcissimo annuncio. Uno degli ex protagonisti del reality show di Canale 5 è diventato papà. La notizia è giunta all’improvviso ed ha sorpreso i fan. Tutti sono rimasti letteralmente senza parole. La gioia ha invaso i social e l’ex protagonista del reality show ha ricevuto tantissimi messaggi d’affetto e ovviamente gli auguri a lui e alla sua compagna. Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo, ve lo sveliamo di seguito.

LEGGI ANCHE: L’ex protagonista di Temptation Island è convolato a nozze: “Per tutta la vita”, annuncio a sorpresa

Nicola Panico, ex fidanzato dell’ex tronista Sara Affi Fella, nonché ex concorrente di Temptation Island, è diventato papà per la prima volta. Il calciatore napoletano, dopo il matrimonio celebrato lo scorso dicembre 2021 con la compagna Francesca Parenti, ha festeggiato la gioia più grande della vita: diventare papà. La compagna, infatti, ha partorito.

L’annuncio è stato dato dal calciatore stesso attraverso una storia Instagram pubblicata sabato 5 febbraio 2022. Panico ha pubblicato un’immagine che ritrae una lavagnetta con sopra alcune statuette che raffigurano i membri della famiglia: lui, lei e il nuovo arrivato sotto un palloncino azzurro. Il bambino si chiama Salvatore ed è nato il 5 febbraio 2022 alle ore 22:22. “Il principe è nato”, ha scritto Panico sul suo account Instagram.