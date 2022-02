Amadeus, sua moglie Giovanna scoppia in lacrime: “Per questo piango”

Amadeus, sua moglie Giovanna Civitillo scoppia in lacrime a La vita In diretta: “Per questo piango”.

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo ha avuto un successo straordinario e gli ascolti hanno toccato numeri record. Mahmood e Blanco hanno trionfato con il brano ‘Brividi’.

Il successo di Sanremo 2022 si deve ovviamente non solo alla bellezza delle voci in gara, ma il merito deve essere assegnato a lui, ad Amadeus. Il conduttore per il terzo anno consecutivo ha scelto di prendere il timone della kermesse. L’ha fatto in maniera impeccabile. E’ stato professionale ma allo stesso tempo ha osato con quel giusto, schietto e spontaneo umorismo intrattenendo il pubblico e i telespettatori anche in quegli spazi in cui era solo sul palco. La moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, era presenta in platea, pronta ad applaudirlo. Lunedì 7 febbraio, la donna, ospite in collegamento a La vita in diretta, ha avuto un momento di forte commozione accompagnato da parole che tutti vorrebbero sentirsi dire.

Leggi anche Amadeus e Giovanna Civitillo sono insieme da tanti anni: come si sono conosciuti

Amadeus, sua moglie Giovanna Civitillo in lacrime: forte momento di commozione a La vita in diretta

Giovanna Civitillo, ospite in collegamento de La vita in diretta, ha parlato insieme al conduttore, Alberto Matano, e agli opinionisti, del Festival di Sanremo. Lei che era presente in platea, insieme al figlio avuto con Amadeus, ha goduto dello spettacolo dall’inizio alla fine.

Leggi anche Sanremo 2022, “Io arrivo e lui sparisce”: Giovanna Civitillo ‘perde’ Amadeus all’Ariston

Matano ha chiesto a Giovanna cos’è accaduto tra suo figlio Jose e Fiorello, raccontato prima da quest’ultimo. La showgirl ha detto che Jose ha avuto un ruolo fondamentale, perchè Amadeus lo ha ‘usato’ per convincere Fiorello a tornare. Ha poi aggiunto: “È un bambino sereno, tranquillo, la vive come il fatto che il papà fa un lavoro come un altro”.

Subito dopo, è stato mandato un servizio in cui veniva premiato il successo di Amadeus e quindi è stato fatto un elogio al conduttore. Al termine del video, Giovanna ha avuto un momento di forte commozione ed è scoppiata in lacrime. Matano ha chiesto cosa la facesse emozionare e lei ha risposto: “E’ che sono orgogliosa, sai cosa è che se lo merita, è proprio bravo”.

Parole bellissime che ha rivolto a suo marito, un conduttore pieno di talento, che ha portato anche quest’anno il Festival di Sanremo al successo.