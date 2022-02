Anticipazioni Lea-un nuovo giorno seconda puntata di Martedì 15 Febbraio: Anna affronta Lea, clamoroso colpo di scena.

Oltre alla primissima puntata de L’amica Geniale, la Rai ha dato il via ad una nuova ed emozionante fiction. Proprio ieri sera, Martedì 8 Febbraio, è andata in onda Lea-un nuovo giorno.

Ambientata a Ferrare, la nuova fiction televisiva racconta le avventure della giovanissima Lea, che dopo aver mandato in fumo il suo matrimonio ed aver perso il suo bambino all’ottavo mese di gravidanza, ritorna a lavorare presso il reparto pediatrico dell’ospedale della città. Qui, però, viene a scoprire un’amara verità. Il suo ex marito Marco, interpretato da Giorgio Pasotti, non solo è diventato il primario del reparto, ma è anche fidanzato con Anna, una delle sue ex migliori amiche. Inizia proprio così, quindi, questo nuovo progetto, che oltre ad essere ricco di straordinari attori, è anche pieno di giovanissimi talenti. Settimana dopo settimana, infatti, lo staff del nosocomio ferrarese avrà a che fare con i casi dei bambini. Scopriamo insieme, quindi, quali sono le anticipazioni della seconda puntata di Lea-un nuovo giorno.

Lea-un nuovo giorno, anticipazioni seconda puntata del 15 Febbraio: cosa accadrà

Se la prima puntata di Lea-un nuovo giorno è stata imperdibile, vi assicuriamo che la seconda lo sarà ancora di più. Martedì 15 Febbraio, infatti, Anna Valle e company ritorneranno a fare compagnia al pubblico. E, come detto poco fa, regaleranno un secondo appuntamento impressionante. Scopriamo insieme le sue anticipazioni.

Da quanto si apprende, sembrerebbe che nel corso del terzo episodio di Lea-un nuovo giorno, la giovanissima Lea dovrà fare i conti con una famiglia poco affidabile. Stiamo parlando della coppia che avrebbe dovuto adottare Koljia, ma che appena saputi i suoi problemi di salute, non ne vuole più sapere. Un gran duro colpo per lo staff medico, ma soprattutto per il bambino, che se non adottato sarà costretto a ritornare in Russia. Nel quarto episodio, invece, ci sarà un duro confronto tra Anna, attuale compagna di Marco ed ex amica di Lea, e quest’ultima. Nel frattempo, in ospedale si presenta Viola. La bambina ha solo 13 anni, ma è stata ricoverata già diverse volte: cosa avrà?

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, la seconda puntata di Lea-un nuovo giorno sarà totalmente imperdibile. E ricco di colpi di scena.