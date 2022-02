Dopo la vittoria a Sanremo 2022, Blanco ha dato uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi sostenitori: tutti di stucco, cos’è successo.

È da Sabato scorso, ormai, che non si fa altro che parlare di lui. Facciamo riferimento proprio a Blanco, vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood. Appena diciottenne, ma con alle spalle dei singoli musicali impressionante, il giovanissimo cantante si appresta ad essere uno dei volti più apprezzati di questi ultimi tempi.

Insieme a Mahmood, già vincitore di Sanremo nel 2019 con ‘Soldi’, il giovane Blanco si è accaparrato la vittoria alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. E la loro ‘Brividi’ è pronta a scalare le vette di ciascuna classifica musicale. Avete visto, però, cos’è successo proprio recentemente al giovane Riccardo? Qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, Blanco non ha perso occasione di poter dare ai suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. A distanza di giorni dalla sua vittoria a Sanremo, adesso è proprio lui che ha voluto sorprendere il suo pubblico. Come? Scopriamolo insieme.

Blanco, annuncio a sorpresa dopo la vittoria a Sanremo 2022: cos’è successo

A distanza di qualche giorno dalla sua vittoria, condivisa insieme a Mahmood, a Sanremo 2022, Blanco è ritornato sui social. E non ha perso occasione di poter dare ai suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. La notizia ha lasciato tutti a bocca aperta, non c’è che dire. E, in men che non si dica, ha fatto impazzire tutti di gioia.

Attivissimo sul suo canale social ufficiale, Blanco ha voluto immediatamente condividere questo splendido annuncio coi suoi sostenitori, rendendoli pazzi di gioia. A partire dal 3 Aprile prossimo, lo sappiamo benissimo, il giovane da il via al suo nuovo tour. A quanto pare, però, c’è una novità che un po’ tutti speravano. Di che cosa parliamo esattamente? Guardate un po’ qui l’ultimo post condiviso dal cantante:

Avete letto proprio bene, si! Blanco ha aggiunto nuove date al suo tour. Adesso, quindi, non avete più scuse: prenotate i vostri biglietti. Lo spettacolo è assicurato!