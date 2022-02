Com’era Claudia Pandolfi in Distretto di polizia: da allora sono passati tanti anni

Ricordate Claudia Pandolfi in Distretto di Polizia? Com’era l’attrice ai tempi della fiction.

Attrice ed ex modella italiana, Claudia Pandolfi ha conosciuto la popolarità dopo la partecipazione a Miss Italia nel 1991, dove raggiunge le posizioni finali. Notata da Michele Placido, le offre una parte nel film Le amiche del cuore. Nel 1993 partecipa alla prima stagione della miniserie televisiva in otto puntate, Amico mio, in onda su Rai 2, mentre l’anno seguente è nel cast del film L’orso di peluche, con Alain Delon.

Nel 1998, nei panni di Alice Solari nella serie Un medico in famiglia, si fa conoscere maggiormente al pubblico e la vedremo anche nella seconda stagione. La Pandolfi si è fatta amare e apprezzare, è una delle attrici italiane più richieste. L’abbiamo vista al cinema e in televisione vestire personaggi sempre diversi. Ricordate quando ha recitato nella serie di successo Distretto di polizia?

Claudia Pandolfi, la ricordate in Distretto di Polizia? Com’è cambiata negli anni

Non tutti sanno che Claudia Pandolfi da giovanissima, nel 1991, ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia. Qui ha raggiunto le posizioni finali ed è stata notata da Michele Placido che le ha offerto una parte nel film Le amiche del cuore.

Questo è solo l’inizio per la Pandolfi, perchè negli anni seguenti conoscerà un successo straordinario. E’ stata scelta per interpretare personaggi sempre diversi, in film e serie tv. Nel 2021 l’abbiamo amata nella serie tv Un professore che ha avuto un successo straordinario e che l’ha vista al fianco di Alessandro Gassman. Sicuramente uno dei ruoli che è rimasto nel cuore dei telespettatori è quello del commissario Giulia Corsi in Distretto di polizia. Ma ricordate com’era allora?

Osservando lo scatto, ripreso da una scena della fiction, vediamo una Claudia Pandolfi più giovane e con un look diverso. Inoltre, dobbiamo dire che abbiamo quasi sempre visto l’attrice con i capelli corti, ma in questi mesi si è mostrata con una lunga chioma. Ovviamente, il suo stile è anche adattato al personaggio interpretato. L’attrice ha recitato in Distretto di Polizia dal 2002 al 2005, ed è poi ritornata nella decima stagione, nel 2010, nel ruolo del vicequestore di Palermo. Voi ricordate il suo personaggio?