Cristina Parodi ieri e oggi: abbiamo rintracciato una sua foto di circa 30 anni, ma com’è cambiata in tutto questo tempo? Da non credere!

Tutti conoscono e tutti amano Cristina Parodi! Volto apprezzatissimo della televisione italiana, la conduttrice e giornalista è stata un punto di riferimento del piccolo schermo nostrana a partire dagli anni ’80.

Nata ad Alessandria il 3 Novembre del 1964, Cristina Parodi inizia la sua attività televisiva da ragazza. Conseguito il diploma classico e la laurea in lettere moderne, la sorella della mitica Benedetta compie il suo debutto sul piccolo schermo intorno ai primi anni ’80 presso diversi emittenti locali. È proprio così, infatti, che inizia a muovere i primi passi in questo mondo. Ed inizia a conquistare tutti immediatamente. L’anno della svolta, però, arriva nel 1990 quando passa definitivamente a Mediaset. Ed comincia a farsi conoscere in alcune trasmissioni sportive. Qualche anno dopo, però, il suo esordio in queste rete, la Parodi viene scelta, insieme ad altri volti, per condurre la primissima edizione del TG 5. Era esattamente il 13 Gennaio del 1992. Da quel momento, la bella Cristina cavalca ancora di più l’onda del successo. E diventa quello che è ancora oggi. Com’è cambiata, però, nel corso degli anni? Sono trascorsi 30 anni da quel momento, ma com’era? Eccola!

Cristina Parodi ieri e oggi: lo scatto di 30 anni fa, com’è cambiata

Proprio recentemente, il TG 5 ha compiuto 30 anni! Era esattamente il 13 Gennaio del 1992 quando, per la prima volta in assoluto, andava in onda alle ore 13:00 il primo telegiornale di Canale 5. Protagonista indiscussa di quella prima puntata, è stata proprio lei: Cristina Parodi! A tal proposito, com’era in quegli anni? E, soprattutto, com’è cambiata in tutto questo tempo?

A rendere tutto molto più chiaro, è stata proprio la diretta interessata sui social. In occasione dei 30 anni del TG 5, Cristina Parodi ha condiviso uno scatto che la ritrae alla conduzione dell’amato telegiornale proprio per la prima volta in assoluto. Siete curiosi di vederlo e constatare da vicino com’è cambiata in tutti questi anni? Ci pensiamo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, resterete davvero senza parole. Ecco perché:

Che siano trascorsi 30 anni oppure no, non c’è assolutamente nulla da dire: Cristina Parodi non è affatto cambiata nel tempo. Seppure sia trascorso del tempo, l’amatissima conduttrice e giornalista è sempre rimasta identica ai suoi esordi. Siete d’accordo?