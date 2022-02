Ha vestito i panni della perfida Marina in Centovetrine, ma com’è cambiata la sua vita oggi? Fa tutt’altro: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sono davvero tantissimi i personaggi che hanno preso parte a Centovetrine e che hanno reso speciale ed indimenticabile la soap opera italiana di Canale 5. Proprio recentemente, come ricorderete, vi abbiamo parlato del mitico Ettore Ferri e di Elena Novelli.

Se si fa riferimento ai due personaggi sopra elencati, non si può fare a meno di citare anche lei: la ‘perfida’ Marina Kroeger. Entrata a far parte della soap opera a partire dal suo 182esimo episodio, il suo personaggio ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé. Dal carattere vendicativo nei confronti di Ettore Ferri perché aveva ridotto sul lastrico suo padre, la donna metterà in pratico un vero e proprio piano machiavellico per distruggere l’uomo che, a sua volta, aveva distrutto la sua famiglia. L’addio al suo personaggio, come ricorderete, arriverà nel corso della nona stagione. Quando, uscita di prigione, si trasferisce con suo marito lontana da Torino. Quello che, però, in molti si chiedono è: che fine ha fatto oggi l’attrice? Sono trascorsi anni dal suo addio alla soap, ma cosa sappiamo su di lei?

Ricordate Marina di Centovetrine? Oggi fa tutt’altro: eccola qui

Dopo aver esordito nel cast di Centovetrine nel 2001, la sua splendida Marina Kroeger cavalca l’onda del successo. Protagonista indiscussa di tantissime altre serie tv di successo e film, Raffaella Bergè da vita ad una splendida carriera. Da diversi anni a questa parte, però, l’attrice non figura più sul piccolo schermo. Pertanto, sono davvero tantissime le persone che si chiedono che fine abbia fatto oggi.

Ebbene. Siamo riusciti a rintracciare Raffaella Bergé su Instagram. E, da quanto abbiamo appreso sul suo canale Instagram, sembrerebbe che abbia completamente detto ‘addio’ alla recitazione e al mondo della tv. “Ex attrice”, recita la sua bio social. Cosa fa, quindi, oggi? Da quanto abbiamo letto, sembrerebbe che la bella romana, oltre a dedicarsi a tempo pieno ai suoi tre figli, sia anche counsellor socio educativo. Insomma, ha letteralmente cambiato vita!

Vi ricordavate di lei?