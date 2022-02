GF Vip, “Hai detto cose dolci, ma hai fatto cose cattive”: dura critica di Kabir alla coinquilina

Dopo la puntata del GF Vip andata in onda lunedì, Kabir Bedi ha avuto uno scontro con una coinquilina: l’attore non ha usato giri di parole.

Sono sempre meno le settimane che mancano alla finale del GF Vip 6 e, com’è naturale che sia, le dinamiche nella casa si fanno sempre più intricate. A scontrarsi con una coinquilina durante e dopo la puntata di lunedì 7 febbraio, è stato Kabir Bedi.

L’attore è tra i nominati di questa settimana insieme agli ultimi due concorrenti entrati in gioco, Antonio Medugno e Gianluca Costantino. A votare contro di lui è stata anche Manila Nazzaro e la motivazione non è affatto piaciuta al concorrente.

In puntata l’ex Miss Italia ha spiegato di esserci rimasta male per un’insinuazione di Kabir: quest’ultimo aveva notato in questi giorni un atteggiamento più freddo da parte sua ed aveva pensato che ciò fosse dovuto alla sua scelta di votare Barù come candidato alla finale.

Stamattina, i due hanno avuto modo di chiarire ulteriormente e Bedi ha espresso il suo pensiero in modo molto lucido.

GF Vip, Kabir contro Manila: l’accusa dell’attore

Conversando in veranda a proposito di quanto accaduto, la Nazzaro ha così spiegato la sua nomination: “Non mi sono sentita capita da te, mi ha un po’ deluso perché io invece ho sempre fatto le cose di cuore e ho detto ‘ma come? Kabir ha visto questa come qualcosa…come se io lo volessi dalla mia parte”.

“Non è tuo dovere cucinare per me, ma se lo fai per Katia, per Giucas, Davide ecc. e non per me, io avevo ragione di pensare ‘Perché?’. Poi tu mi hai nominato, va bene è un gioco…ma è una sorpresa per me che tu hai detto cose dolci ma hai fatto cose cattive”, ha risposto Kabir.

La gieffina si allora è difesa dicendo che si tratta solo di un gioco: “La nomination non è mai contro di te, qui stiamo da cinque mesi e il gioco è questo, ma io avevo delle persone con cui ho condiviso cose molto, molto personali e ormai siamo diventati in pochi”.

Cosa ne pensate? Condividete il pensiero di Kabir Bedi su Manila?