A La clinica della pelle si è analizzato il caso raro di Michelle: immagini choc, non si era mai visto nulla di simile, cos’è successo.

Non si era mai visto nulla di simile a La clinica della pelle! Entrata a far parte del programma di Real Time nel corso della sua terza stagione, Michelle ha lasciato sconvolto tutti con la sua storia.

“Non so cosa sia e non so come risolverlo. Voglio che finisca, perché non ne posso più. Non ne vedo la fine, è dura”, ha detto Michelle alle telecamere de La clinica della pelle, spiegando la sua malattia. Da quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che le prime avvisaglie siano iniziate circa 15 mesi prima della sua partecipazione al programma. E che, da un momento all’altro, la situazione sia decisamente precipitata. “Tutto è iniziato dall’orecchio, il naso è aumentato di volume e il labbro non riesco a muoverlo”, ha detto, non nascondendo la sua emozione. Purtroppo, il caso di Michelle è un caso molto raro. E, sia chiaro, non siamo noi a dirlo, piuttosto la dottoressa Craythorne. Scopriamo insieme ogni cosa.

Il caso di Michelle a La clinica della pelle: mai successo nulla di simile, i dettagli

Sin da subito, il pubblico de La clinica della pelle aveva capito che il caso di Michelle sarebbe stato un caso insolito, raro, ed è stato proprio così. Col viso tumefatto, orecchie screpolate e naso enorme, quando si è recata presso lo studio della dottoressa Craythorne, la donna ha raccontato di essersi già recata da uno specialista. Ed aveva già ricevuto una prima diagnosi. “Mi è stato diagnosticato una dermatomiosite, una malattia che colpisce i muscoli della pelle”, ha detto. Fatta una prima visita di controllo con lei, la dermatologa irlandese si è immediatamente resa conto che non era affatto così.

Prelevato un campione di pelle e ricevute le analisi, la dottoressa ha comunicato alla paziente la sua diagnosi: si tratta di una malattia rara dove il corpo aggredisce il suo stesso collagene. Stiamo parlando della policondrite ricorrente. “Se non curata, porta alla morte”, ha detto la dottoressa Craythorne.

A distanza di due settimane dall’inizio della cura, la pelle di Michelle è apparsa visibilmente cambiata.