Martina è stata una delle giovanissime protagoniste di Uomini e Donne: cosa ha rivelato ai microfoni di Sologossip qualche giorno dopo la sua eliminazione.

La sua bellezza non è affatto passato inosservata nello studio di Uomini e Donne. E non lo è stato nemmeno il suo carattere. Stiamo parlando proprio di lei: Martina Viali, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

Leggi anche –> Uomini e Donne, Martina corteggia Matteo: quel dettaglio ha colpito tutti, avete notato?

Seppure giovanissima, la bella Martina ha saputo facilmente conquistare l’attenzione su di sé per la sua semplicità. Sin da subito, oltre che per la incredibile bellezza, la giovane corteggiatrice di Matteo Ranieri ha saputo dimostrare il suo forte carattere. Ed è proprio per questo motivo che la sua eliminazione ha lasciato tutti senza parole. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? A distanza di qualche settimana dal suo annuncio social di aver abbandonato il programma, i microfoni di Sologossip sono riusciti a raggiungere Martina. Ed è proprio ad essi che la giovanissima ragazza si è ampiamente raccontata senza peli sulla lingua. Dalla sua esperienza nel dating show di Canale 5 fino al suo pensiero su Matteo e sui suoi prossimi progetti, scopriamo cosa ci ha rivelato in esclusiva.

Leggi anche –> Uomini e Donne, rissa sfiorata in studio: attimi di tensione per Maria De Filippi

Martina dopo l’eliminazione da Uomini e Donne: “Matteo non sa cosa vuole”

Ti abbiamo vista recentemente nello studio di Uomini e Donne, ma per quale motivo hai partecipato?

Inizialmente, io mi sono iscritto per gioco. Spinta dalle mie amiche, ho deciso di partecipare, ma non pensavo che mi avrebbero preso. E che avrei potuto iniziare una conoscenza in quel contesto.

Quando sei scesa per Matteo Ranieri era un appuntamento al buio?

La prima volta che sono scesa l’ho fatto a Settembre e non sapevo chi ci fosse lì. Con i tronisti, poi, non mi sono trovata bene. E me ne sono andata. Quando ho saputo, invece, che Matteo era sul trono, ho deciso di scendere per lui.

Cosa ti ha spinto a scendere per lui?

Avevo già seguito il suo precedentemente percorso e mi aveva colpito il suo essere, la sua semplicità e il fatto che è un ragazzo di altri tempi.

Sei stata immediatamente notata da lui e la prima ragazza che ha baciato, ti sentivi un po’ più avanti rispetto alle altre ragazze?

Ovviamente si, inizialmente. Era tutto molto indirizzato su di me. Con lui sentivo molto feeling, credevo che ci fosse qualcosa in più del semplice interesse. Però, considerando che il tempo è poco, le dinamiche e il percorso nel quale non ci sono io, mi sono ritrovata in una situazione che non mi piaceva più.

In un’esterna ti sei parecchio raccontata, poi lui ha scelto di non portarti più: cosa è successo secondo te?

In realtà, non lo so! Però, è da lì che io ho fatto 10 passi indietro. Per me è stato difficile raccontarmi, perché non volevo da subito aprirmi in un contesto del genere. Parlare di me a lui è stato un passo importante, ma lui ha deciso di dare priorità ad altre due ragazze. Ed io ho appena visto la situazione, ho preso una decisione.

Ti aspettavi un passo verso di te dopo la decisione di abbandonare?

No! Ormai, la situazione era chiara. In uno dei balli, io avevo parlato con lui. E gli ho anticipato che me ne sarei andata. Quindi, lui già sapeva.

Segui ancora il suo percorso?

Si, ho visto come sta procedendo.

Chi potrebbe scegliere?

Non lo so. Secondo me, non sa nemmeno Matteo cosa vuole.

Se ti fossi trovata nella stessa situazione in cui si è trovata Denise in queste ultime settimane con Armando, quale sarebbe stata la tua reazione?

Sicuramente non ci avrei parlato per la seconda volta! La prima è per cortesia, la seconda non è affatto rispetto. Assolutamente!

Se tornassi indietro, c’è qualche cosa che non rifaresti più? Assolutamente no! Non mi pento nemmeno di parlare di me stessa, perché in quel momento mi sentivo di farlo.

Se ti proponessero il trono? Non lo so sinceramente. Sarebbe una bellissima esperienza, però ci penserei un attimo. Non risponderei subito di si.

Leggi anche –> Uomini e Donne, scatta il bacio ma poi lei lascia lo studio: anticipazioni shock

Martina Viali tra progetti, futuro e tv

La tua famiglia cosa ha pensato di questo tuo percorso a Uomini e donne?

Io ho un papà un po’ all’antica. Quindi, vedermi lì l’ha messo un po’ in soggezione. Però anche lui, così come mia sorella, mi ha seguito.

Dopo Uomini e donne i tuoi followers sui social sono aumentati, cosa ne pensi di questo seguito che stai riscontrando?

Non lo reputo affatto un traguardo, ma è quello che ha comportato un po’ il percorso. E al giorno d’oggi è normale.

Che progetti hai adesso?

Sto studiando e voglio continuare a farlo, poi si vedrà. Non ho le idee molto chiare!

Se, invece, ti chiamassero a qualche altro programma televisivo, parteciperesti?

Si, però dipende dalle dinamiche. Non so quale, però, mi metterei in gioco.

Come ti vedi da qui a 10 anni?

Bella domanda! Mi vedo molto cresciuta, cambiata e una donna che ha raggiunto molti dei suoi obiettivi.

Cogliamo l’occasione di fare un grosso in bocca al lupo a Martina per i suoi prossimi progetti ed obiettivi.