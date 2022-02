“Sto bene!”: le prime parole dopo il ricovero, sospiro di sollievo per i fan

Ecco le prime parole dopo il ricovero: “Sto bene”, i fan finalmente possono tirare un grosso sospiro di sollievo

Il famoso artista ha finalmente rotto il silenzio dopo il ricovero in ospedale. Le sue condizioni di salute avevano destato preoccupazione. I fan erano in apprensione per lui. Dopo giorni di agonia, finalmente è arrivata la bellissima notizia. L’artista ha dichiarato: “Sto bene“. I suoi fan possono tirare un sospiro di sollievo.

Le prime parole dopo il ricovero dell’artista

Nei giorni scorsi l’artista aveva destato molta preoccupazione. Le sue condizioni di salute erano precarie ed è stato necessario il ricovero in ospedale. I fan erano molto preoccupati. Per giorni non hanno avuto sue notizie. Poi finalmente il video pubblicato sui social. L’artista si mostra un po’ scosso dal ricovero ospedaliero, ma esclama: “Sto bene“. I suoi fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

“È passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero” – esordisce l’artista nel video pubblicato sui social – “per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, quella vera e pura che mi mancava tanto“. Un mese dopo il ricovero in ospedale, l’artista rompe il silenzio e dichiara di essersi ripreso, anche se non del tutto. I fan, però, possono sorridere. Ma avete capito di chi stiamo parlando? Se siete curiosi, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine.

Un mese dopo il ricovero in ospedale, Red Canzian, bassista dei Pooh, rompe il silenzio sui social, aggiornando i fan circa le sue condizioni di salute. Egli ha avuto un’infezione, che l’ha costretto a cure immediate, impedendogli tra l’altro di essere presente al debutto del suo spettacolo, “Casanova Opera Pop”.

“È passato esattamente un mese dal giorno mio ricovero” – dice Red Canzian sui social – “e oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, quella vera e pura che mi mancava tano. Io dovrò restare qui ancora tre o quattro settimane perché la cura antibiotica è molto lunga e quello che ho avuto era molto brutto”.

Il bassista dei Pooh poi ha voluto rassicurare tutti, precisando che è arrivato lì nel giardino sulle sue gambe: “Ci sentiremo ogni tanto, faccio fatica a fare dei video o mettere post sui social, però sappiate che a oggi sto bene, respiro, sono venuto qui con le mie gambe e adesso con le mie gambe torno in camera”.