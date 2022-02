Stefano De Martino mostra la sua casa di Napoli e svela un dettaglio davvero incredibile: l’avete visto anche voi? Resterete a bocca aperta.

Ne ha fatta di strada, Stefano De Martino dai tempi di Amici. Entrato a far parte dello spettacolo italiano come ballerino, il giovanissimo napoletano si è facilmente contraddistinto. E, ad oggi, è uno dei volti più amati della televisione italiana.

Proprio recentemente, Stefano De Martino è stato sul piccolo schermo con un programma del tutto innovativo e che aveva come protagonista indiscusso proprio lui stesso. Intitolato ‘Bar Stella’, il programma dell’ex ballerino di Amici ha saputo riscuotere un successo davvero impressionante. E, soprattutto, ha saputo confermare quanto il giovane napoletano ormai sia proprio portato per questo mestiere. Residente a Milano per stare più vicino a suo figlio Santiago, il bel Stefano non perde mai occasione di poter ritornare a Napoli, sua città d’origine. A tal proposito, avete mai visto la sua casa? Qualche settimana fa, il ballerino napoletano ne ha condiviso un ‘dettaglio’ davvero pazzesco. L’avete visto anche voi? Ve ne innamorerete davvero.

Avete mai visto la casa di Stefano De Martino a Napoli? Quel dettaglio vi lascerà a bocca aperta

Che Stefano De Martino faccia un po’ di spola tra Milano e Napoli, è cosa risaputa. Nel capoluogo lombardo, infatti, ha un pezzo del suo cuore: suo figlio Santiago. In quello campano, invece, l’ex ballerino di Amici ci è nato, ci è cresciuto ed ha la sua famiglia. È proprio per questo motivo che, impegni lavorativi permettendo, si reca qui per trascorrere dei giorni felici e spensierati. Voi, però, avete mai vista la sua casa?

In una calda giornata invernale, Stefano De Martino ha mostrato un ‘dettaglio’ della sua casa a Napoli. E, senza alcun dubbio, ha fatto innamorare tutti i suoi sostenitori. A quanto pare, ci troviamo nella stanza da letto. Ed, oltre a notare il letto a baldacchino, non si può fare a meno di notare un altro particolare. Sapete quale? Guardate un po’ la foto in basso:

Ci troviamo nel quartiere Posillipo, molto probabilmente. E la veduta che Stefano De Martino ha dalla sua stanza da letto è davvero paradisiaca. Diciamoci la verità: chi è che non vorrebbe vedere uno spettacolo del genere al suo risveglio?