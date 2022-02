Forse non tutti lo sanno, ma Anna Valle e suo marito hanno un vero e proprio segreto di coppia: sapete qual è? Scopriamolo insieme.

È proprio lei la protagonista indiscussa di queste settimane: Anna Valle! Attrice principale della nuova fiction “Lea-un nuovo giorno”, in onda su Rai Uno da Martedì 8 Febbraio, l’ex Miss Italia è tra i volti più amati dello spettacolo italiano.

Entrata a far parte del mondo dello spettacolo nel 1995 con la sua vittoria a Miss Italia, la splendida attrice ha facilmente conquistato l’attenzione su di sé. Ad oggi, oltre ad essere un volto amatissimo, è un’attrice super apprezzata con alle spalle una carriera impressionante. Vi siete mai chiesti, però, cosa sappiamo sulla sua vita privata? Forse non tutti lo sanno, ma Anna Valle è sposata dal 2008 con Ulisse Lendaro. E negli anni seguenti è diventata madre di due splendidi ragazzi: Ginevra e Leonardo. L’attrice, quindi, è convolata a nozze ben 14 anni fa e, ad oggi, prova un amore sconsiderato per suo marito. Sapete, però, che c’è un vero e proprio segreto di coppia tra loro?

Non tutti lo sanno, ma Anna Valle e suo marito hanno un ‘segreto’ di coppia: la rivelazione

Intervista da ‘Intimità’, Anna Valle si è ampiamente raccontata sul suo matrimonio. E si è lasciata andare ad un’inedita rivelazione su suo marito. Convolata a nozze nel 2008, l’attrice e il suo consorte formano una delle coppie più solide dello spettacolo. Come fanno? Ebbene. A quanto pare, sembrerebbe che ci sia un vero e proprio ‘segreto’ di coppia.

Come fanno, quindi, Anna Valle e suo marito ad essere così uniti ed innamorati nonostante il passare del tempo? “La nostra fortuna è che ci sono dei periodi in cui noi stiamo sempre insieme e altri dove stiamo parecchio divisi, lontani. Un’altalena”, ha detto Anna Valle alle pagine di Intimità, spiegando il loro ‘segreto’. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che proprio lo stare insieme per diverso tempo e, allo stesso tempo, stare lontani per via del lavoro, non farebbe altro che rafforzare il loro matrimonio. “È una mano santa per il nostro rapporto di coppia: lo stare lontano e ritrovarsi continuamente non è male”, ha concluso.

Chi è Ulisse Lendaro, marito di Anna Valle

Siamo certi che anche voi adesso ve lo starete chiedendo: chi è il marito di Anna Valle? Forse non tutti lo sanno, ma stiamo parlando di Ulisse Lendaro. Cosa sappiamo su di lui? Oltre ad essere un rinomato ed apprezzato avvocato di Vicenza, dove l’attrice ha scelto di trasferirsi per amore, il buon Lendaro è anche un noto attore e regista.

Vi sareste mai immaginati questo ‘segreto’?