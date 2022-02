Anticipazioni Doc-nelle tue mani, quinta puntata in onda Giovedì 17 Febbraio: guai in arrivo per Andrea Fanti, clamoroso quello che accadrà.

Davvero imperdibile questa quarta puntata di Doc-nelle tue mani, vero? Ritornato in onda a distanza di due settimane dalla sua ultima puntata, Andrea Fanti e company ritornano in prima serata. E lo fanno nei migliori dei modi.

Il momento che il pubblico italiano tanto aspettava è finalmente arrivato: a distanza di settimana dalla messa in onda della sua prima volta, si è finalmente capito il significato che si cela dietro l’espressione ‘cane blu’. Ve lo sareste mai immaginato? Nemmeno noi, assolutamente. D’altra parte, è proprio questa la forza della serie tv: sorprendere sempre di più il suo pubblico. Siete curiosi, però, di scoprire cosa accadrà nel corso della quinta puntata del 17 Febbraio? Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate su Rai Play, sembrerebbe che la prossima puntata sarà davvero imperdibile, ma che soprattutto vedrà Andrea Fanti nei guai. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Doc-nelle tue mani del 17 Febbraio, anticipazioni quinta puntata: guai in arrivo per Andrea Fanti

Tra esattamente una settimana e, quindi, Giovedì 17 Febbraio, andrà in onda la quinta puntata di Doc-nelle tue mani. Seppure siano passati pochissimi istanti dalla fine della messa in onda di quest’ultimo appuntamento, sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa accadrà tra sette giorni. Ebbene. Se siete curiosi, siamo pronti a procedere con le anticipazioni.

Il nono episodio di Doc-nelle tue mani, intitolato ‘Streghe’, racconta l’arrivo in ospedale di una madre che, però, è stata accusata di aver tentato di uccidere sua figlia. Gli occhi, quindi, saranno tutti puntati su di lei, ma soprattutto su Andrea, che non perderà occasione di poterla aiutare. Questo, però, non è affatto l’unico problema che dovrà fronteggiare il buon Fanti. L’inchiesta che vede coinvolto tutto l’ospedale, purtroppo, lo prenderà fortemente di mira. Nel frattempo, però, Damiano scoprirà qualcosa non solo su Andrea, ma anche su tutto il resto della squadra. Cosa accadrà?

Il decimo episodio, infine, parlerà di una spaccatura sempre più profonda tra Andrea e sua figlia, tanto da fargli mettere in dubbio tutto quello che si è riuscito a creare fino a quel momento.

Noi non vediamo l’ora arrivi Giovedì prossimo, voi?