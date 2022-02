“Il nostro fagottino è in arrivo”, saranno presto genitori: che gioia per l’amatissima coppia; l’annuncio sui social è dolcissimo.

Si sono conosciuti sul set di una famosissima serie tv, che li ha portati al successo in tutto il mondo. Si sono innamorati e sposati nel 2019 e, molto presto, diventeranno genitori del loro primo bebè!

L’annuncio è arrivato sui social, dove gli attori hanno postato un dolcissimo scatto che ritrae le pantofole di tutta la famiglia, comprese quelle del piccolo che sta per arrivare. Scopriamo i dettagli di questa bellissima notizia, che ha reso felicissimi i fan della coppia.

L’amatissima coppia di attori annuncia: “Il nostro fagottino è in arrivo”, saranno presto genitori

“Il nostro viaggio verso la gravidanza non è sempre stato un tranquillo navigare ma siamo euforici nell’annunciare che il nostro fagottino è ufficialmente in arrivo”. Con queste parole due amatissimi attori hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. Di chi si tratta?

Di Eliza Taylor e Bob Morley, protagonisti della serie The 100, sul set della quale si sono conosciuti ed innamorati: lui vestiva i panni di Bellamy Blake, mentre lei è stata Clarke Griffin. Una gioia immensa per i due attori, che in una conferenza a Vancouver nel 2020, avevano raccontato di aver perso un bambino, poco dopo il matrimonio nel 2019. Un forte dolore per gli attori, che hanno dedicato un tatuaggio al loro piccolo mai nato.

Oggi finalmente per Eliza Taylor e Bob Morley è arrivata la più grande delle gioie. “Mi sto preparando per il più grande dei ruoli. Piccole grandi scarpe da riempire e non vediamo l’ora”, ha scritto il futuro papà nell’annuncio su Instagram.

E c’è anche un’altra bellissima notizia per i fan dei due attori: dopo l’avventura a The 100, terminata con l’ultima stagione nel 2020, torneranno a recitare insieme sul set del nuovo thriller I’ll be watching, dove vestiranno i panni di marito e moglie. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai futuri genitori Bob ed Eliza!