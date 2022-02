Che fine hanno fatto gli attori di Harry Potter: come sono diventati e cosa fanno oggi

Che fine hanno fatto gli attori di Harry Potter: eccoli dopo circa 10 anni dall’ultimo capitolo uscito nelle sale.

Sono passati circa 10 anni dall’ultimo capitolo uscito nelle sale, ma Harry Potter nonostante il tempo, resta nel cuore di tutti. La storia del giovane mago dalla cicatrice sulla fronte ha appassionato grandi e piccini.

Harry Potter in questo viaggio nel mondo della magia viene affiancato da Hermione Granger e Ron Weasley. Un trio inseparabile che nonostante i pericoli mortali, resta insieme fino alla fine. Amicizia, amore, sono questi i sentimenti che entrano in contrasto con Lord Voldemort, il mago oscuro, Colui che non deve essere nominato. Il ‘Prescelto’ si troverà ad affrontare maghi e streghe che saranno al servizio del Signore oscuro, i mangiamorte, ma si troverà di fianco altrettanti sostenitori, primo fra tutti, Silente, il preside della scuola. E come abbiamo detto è l’amore che trionfa ed Harry lo troverà con Ginny, sorella del suo migliore amico. Ma a distanza di anni, che fine hanno fatto gli attori?

Harry Potter, che fine hanno fatto gli attori: dopo 10 anni cosa fanno e come sono oggi

Harry Potter è una saga cinematografica colossal fantasy basata sull’omonima saga letteraria di J. K. Rowling. È terza tra le saghe con il maggior incasso di tutti i tempi. Il protagonista è Harry Potter, un mago che si troverà ad affrontare grandi pericoli e ovviamente lui, Lord Voldemort. Ma in questa saga hanno fatto parte tantissimi attori: ci chiediamo, a distanza di anni, che fine hanno fatto?

Daniel Radcliffe, che ha interpretato il protagonista Harry, in questi anni, come sappiamo, non ha mai smesso di recitare. L’ultima volta che l’abbiamo visto, come abbiamo anche visto gli altri protagonisti, è nello speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts. A distanza di anni ha cambiato il look e ha fatto crescere barba e capelli.

Emma Watson oggi è una vera star. Subito dopo aver interpretato Hermione Granger è stata scelta per vestire nuovi personaggi. E’ lei la protagonista del film La bella e la bestia, ma ha anche recitato in Piccole Donne, The Circle, Noi siamo infinito e in tantissime altre pellicole. E’ diventata una delle attrici più richieste degli ultimi anni.

Ron Weasley è stato interpretato da Rupert Grint, anche lui ha continuato a recitare. Dal 2019 è tra i protagonisti della serie TV Servant, pubblicata da Apple TV+. Ma a questo ‘ruolo’ di attore ha affiancato anche quello di padre. Nel 2020 è nata la sua prima figlia, avuta dalla compagna Georgia Groome.

Halbus Silente è stato interpretato nei primi due film da Richard Harris, ma a partire dal terzo viene impersonato da Micheal Gambon, in seguito alla morte di Harris. Gambon è un attore irlandese molto attivo al teatro, cinema e in televisione.

Bonnie Wright ha interpretato Ginny Weasley, la futura fidanzata e moglie di Harry Potter. Non è solo un’attrice eccezionale, ma ha lavorato anche come modella e ha inoltre esordito come regista e sceneggiatrice.

Classe 1962, Ralph Fiennes è stato Lord Voldemort. E’ un attore, doppiatore, regista e produttore cinematografico britannico con cittadinanza serba. È un noto interprete shakespeariano che ha raggiunto il successo sul palcoscenico del Royal National Theatre. Fiennes ha recitato in film dal successo mondiale, come in Cime tempestose, Schindler’s List – La lista di Schindler, The Avengers – Agenti speciali, Spider e in tantissimi altri ancora. Nel 2021 ha recitato in La nave sepolta (The Dig), No Time to Die, The King’s Man – Le origini.

Tra gli attori amatissimi di Harry Potter non possiamo non citare anche Tom Felton, interprete di Draco Malfoy. Ha iniziato a recitare quando era piccolissimo, prima ancora di entrare nella saga e da allora non si è più fermato. Nel 2018 con Natalia Tena è il protagonista della serie televisiva Origin in cui interpreta Logan Maine.

Maggie Smith ha interpretato la professoressa Minerva Mgranitt, ma il successo l’aveva già avvolta anni prima. E’ stata candidata numerose volte all’Oscar e oggi si gode il successo. Dal 29 aprile nel Regno Unito e dal 20 maggio 2022 in Nord America uscirà il film Downton Abbey II – Una nuova era e nel cast c’è anche lei nel ruolo della contessa madre Violet.

Questi sono solo alcuni degli attori che abbiamo amato e apprezzato in Harry Potter. Possiamo dire che quasi tutti, dai principali e non, hanno continuato sulla strada della recitazione.